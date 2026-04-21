Mogadishu
Tuesday, April 21, 2026
Sawirro: Xamza oo maanta dhagax dhigay xarun muhiimad weyn u leh dalka

By Guuleed Muuse
1 min.
Muqdisho (Caasimada Online) – Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, Xamza Cabdi Barre ayaa maanta si rasmi ah u dhagax dhigay xarunta horumarinta manaahijta oo lagu horumarinayo tayada waxbarashada dalka.

Ra’iisul Wasaaraha ayaa munaasabadda dhagax dhigga ka sheegay in horumarinta waxbarashadu ay tahay tiirka ugu muhiimsan ee lagu gaari karo mustaqbal wanaagsan.

Xamza ayaa sidoo kale xusay in xukuumadda Dan-Qaran ay mudnaan gaar ah siinayso casriyeynta iyo tayeynta nidaamka waxbarashada, taas oo muhiimad weyn u leh mustaqbalka Soomaaliya.

“Manhaj tayo leh waa saldhigga waxbarashada, Xaruntani waxa ay noqon doontaa goob muhiim u ah horumarinta aqoonta jiilasha soo koraya,” ayuu yiri Ra’iisul Wasaare Xamza Cabdi Barre.

Mashruucan cusub ee loo dhisayo dhaqaalaha dowladda ayaa qeyb ka ah dadaallada xukuumadda Soomaaliya ay ku xoojinayso adeegyada bulshada, gaar ahaan waxbarashada, si loo dhiso bulsho aqoon leh oo la jaanqaadi karta isbeddellada casriga ah.

Mudane Xamza ayaa tilmaamay in xaruntani ay isku xiri doonta waxbarashada iyo ardayga iyada oo ujeedku yahay u adeegidda mustabalka dalka iyo dadka Soomaaliyeed.

Ugu dambeyntiina, Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay dib-u-dhisi doonto dhulkii hey’addaha dowladda taasi oo shacabka Soomaaliyeed looga baahan yahay in ay banneeyaan guud ahaan xarumaha dowladda maadama ay u baahantahay in danta guud loogu shaqeeyo.

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

