26.1 C
Mogadishu
Wednesday, February 25, 2026
Wararka

DF oo amar cusub kusoo rogtay wasiirada iyo mas’uuliyiinta kale ee dowladda

By Guuleed Muuse
2 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Muqdisho (Caasimada Online) – Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa gebi ahaanba maamnuuncday baabuurta taariko la’aanta ah, iyadoo wasiirada iyo mas’uuliyiinka kale ee hay’adaha dowladda la faray inay diiwaan-geliyaan gaadiidkooda.

War-saxaafadeed kasoo baxay Wasaaradda Amniga Gudaha ayaa lagu sheegay in go’aankan uu qeyb ka yahay dardar-gelinta dadaallada hay’adaha amniga.

Wasaaradda ayaa sheegtay in dhamaan mas’uuliyiinta dowladda, mudaneyaasha baarlamaanka iyo xubnaha Golaha Wasiirrada laga doonayo in laga bilaabo 5-ta Maarso 2026 ay qaataan tallaabooyin dheeraad ah oo ku saabsan amniga gaadiidkooda, gaar ahaan hubinta iyo diiwaangelinta gaadiidka ay isticmaalaan.

“Mas’uuliyiinta ka tirsan hay’adaha dowladda iyo goleyaasha kala duwan ee kor ku xusan waxaa laga rajaynayaa in ay hay’adaha amniga ku gacan siiyaan gudashada waajibaadkooda shaqo, gaar ahaan hubinta, diiwaan-gelinta, iyo nidaaminta gaadiidka rasmiga ah,” ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka.

Qaadashada taargada gaadiidka ayay wasaaraddu sheegtay inay tahay waajib sharci ah oo saaran qof kasta oo wata nooc kasta oo gaadiid ah, waxayna ciidamadu ammaanka u sahleysaa fulinta howlaha xaqiijinta amniga iyo kala soocidda gaadiidka.

Dhinaca kale, wasaaradda ayaa shacabka Soomaaliyeed ku bogaadisay u hoggaansanaanta awaamiirta hay’adaha amniga iyo ku gacan-siinta shaqadooda.

“Wasaaradda waxay markale adkaynaysaa muhiimmadda ay leedahay wada-shaqaynta bulshada iyo hay’adaha amniga si loo xaqiijiyo xasilloonida, kala dambeynta, iyo badqabka guud ee dalka.”

Hoos ka aqriso war-saxaafadeedka oo dhameystiran:

Wasaaradda Amniga Gudaha ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya oo shacabka Soomaaliyeed ku bogaadinaysa u hoggaansanaanta awaamiirta hay’adaha amniga iyo ku gacan-siinta shaqadooda ayaa masuuliyiinta heerarka kala duwan ee dowladda ku wargelinaysa xoojinta habraacyada amniga gaadiidka, si looga hortago isku dayada naf-la-caariga ah ee kooxaha Khawaarijta.

Iyadoo la dardargelinayo dadaallada joogtada ah ee hay’adaha amniga ay ku bixinayaan ilaalinta amniga iyo badqabka ummadda Soomaaliyeed, iyo ka hortagga falalka foosha xun ee Khawaarijta, wasaaraddu waxay ku wargelinaysaa dhammaan masuuliyiinta dowladda, mudaneyaasha baarlamaanka, iyo xubnaha Golaha Wasiirrada in laga bilaabo 5-ta Maarso 2026 aan la oggolaan doonin masuul wata gaari aan lahayn taargo rasmi ah.

Masuuliyiinta ka tirsan hay’adaha dowladda iyo goleyaasha kala duwan ee kor ku xusan waxaa laga rajaynayaa in ay hay’adaha amniga ku gacan siiyaan gudashada waajibaadkooda shaqo, gaar ahaan hubinta, diiwaangelinta, iyo nidaaminta gaadiidka rasmiga ah.

Qaadashada taargada gaadiidka waa waajib sharci ah oo saaran qof kasta oo wata nooc kasta oo gaadiid ah, waxayna ciidamadu ammaanka u sahleysaa fulinta howlaha xaqiijinta amniga iyo kala soocidda gaadiidka.

Wasaaradda Amniga Gudaha waxay markale adkaynaysaa muhiimmadda ay leedahay wada-shaqaynta bulshada iyo hay’adaha amniga si loo xaqiijiyo xasilloonida, kala dambeynta, iyo badqabka guud ee dalka.

- Advertisement -
QORAALKII HORE
Somaliland oo safiir buuxa u magacowday Israel iyo Israel oo go’aan ka soo saartay
Guuleed Muusehttp://www.caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved