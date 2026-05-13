DF oo ku dhawaaqday shuruud cusub oo lagu xirayo qaadasha baasaboorka Soomaaliga

By Guuleed Muuse
1 min.
The passports of Somali migrants are seen in Tripoli, Libya, Friday, Jan. 13, 2012. A Libyan security official says border guards have caught 51 Somalis who were trying to sail to Europe when their boat broke down. Tripoli's preventative security chief, Karim Al-Traiki, said Friday the group set sail overnight on an inflatable raft, but their engine stalled at sea, forcing some to swim to shore to ask for help. Libyan guards motored out to retrieve the others. (AP Photo/Rami al-Shaheibi)

Muqdisho (Caasimada Online) – Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda Soomaaliya ayaa shuruud cusub kusoo kordhisay qaadashada baasaboorka Soomaaliya, taasi lagu xirayo qofka dalbanaya baasaboorka.

Hay’adda ayaa shaacisay in laga bilaabo 1-da Luulyo 2026 qof aan haysan kaarka aqoonsiga qaranka ee NIRA ama shahaadada lagu sugto kaarka aqoonsiga uusan codsan karin baasaboorka.

“Qof kasta oo aan weli qaadan kaarka aqoonsiga waxaa lagu boorinayaa in uu si deg deg ah u bilaabo qaadashada iyo codsiga kaarka aqoonsiga qaranka,” ayaa lagu yiri wargelin caawa kasoo baxday hay’adda.

Sidoo kale, hay’adda socdaalka iyo jinsiyadda ayaa muwaadiniinta ogeysiisay in dukumintiyada lagu dalbado baasaboorka ay noqon doonaan nuqullada koobiga ah (copies).

“Nuqullada asalka ah dib ayaa loogu celinaya codsadaha baasaboorka laga bilaabo maanta oo taariikhdu tahay 13-ka May 2026,” ayaa lagu yiri qoraalka hay’adda socdaalka iyo jinsiyadda.

Si kastaba, kaarka aqoonsiga qaranka ayaa muhiim u ah muwaadinka, waxaana dhawaan dowladda Soomaaliya ay waajib ka dhigtay qaadashada kaarkan oo ay ku xirtay adeegyada hay’adaha dowladda iyo shirkadaha sida gaarka ah ee loo yahay, iyada oo fartay in aysan u adeegin qof aan wadan kaarka NIRA.

Tallaabadan ayey dowladdu ku sheegtay mid qayb ka ah dadaalka qaran ee lagu doonayo in lagu casriyeeyo maamulka guud, laguna tayeynayo adeegyada bulshada, iyadoo lagu xoojinayo amniga, laguna xaqiijinayo in Soomaali kasta si sax ah loo aqoonsado loona diiwaan-geliyo.

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

