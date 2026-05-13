DF oo ku dhawaaqday shuruud cusub oo lagu xirayo qaadasha baasaboorka Soomaaliga

Muqdisho (Caasimada Online) – Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda Soomaaliya ayaa shuruud cusub kusoo kordhisay qaadashada baasaboorka Soomaaliya, taasi lagu xirayo qofka dalbanaya baasaboorka.
Hay’adda ayaa shaacisay in laga bilaabo 1-da Luulyo 2026 qof aan haysan kaarka aqoonsiga qaranka ee NIRA ama shahaadada lagu sugto kaarka aqoonsiga uusan codsan karin baasaboorka.
“Qof kasta oo aan weli qaadan kaarka aqoonsiga waxaa lagu boorinayaa in uu si deg deg ah u bilaabo qaadashada iyo codsiga kaarka aqoonsiga qaranka,” ayaa lagu yiri wargelin caawa kasoo baxday hay’adda.
Sidoo kale, hay’adda socdaalka iyo jinsiyadda ayaa muwaadiniinta ogeysiisay in dukumintiyada lagu dalbado baasaboorka ay noqon doonaan nuqullada koobiga ah (copies).
“Nuqullada asalka ah dib ayaa loogu celinaya codsadaha baasaboorka laga bilaabo maanta oo taariikhdu tahay 13-ka May 2026,” ayaa lagu yiri qoraalka hay’adda socdaalka iyo jinsiyadda.
Si kastaba, kaarka aqoonsiga qaranka ayaa muhiim u ah muwaadinka, waxaana dhawaan dowladda Soomaaliya ay waajib ka dhigtay qaadashada kaarkan oo ay ku xirtay adeegyada hay’adaha dowladda iyo shirkadaha sida gaarka ah ee loo yahay, iyada oo fartay in aysan u adeegin qof aan wadan kaarka NIRA.
Tallaabadan ayey dowladdu ku sheegtay mid qayb ka ah dadaalka qaran ee lagu doonayo in lagu casriyeeyo maamulka guud, laguna tayeynayo adeegyada bulshada, iyadoo lagu xoojinayo amniga, laguna xaqiijinayo in Soomaali kasta si sax ah loo aqoonsado loona diiwaan-geliyo.