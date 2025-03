DF oo ku talisay in Jilib laga guuro go’aan culusna ka gaartay degmadaas iyo goobo kale

By Zahra Axmed Gacal

Muqdisho (Caasimada Online) – Wararkii ugu dambeeyay ee weerarkii dhowaan ay Ciidamada Qalabka Sida ka fuliyeen degmada Jilib ayaa sheegaya in jahwareer xooggan uu soo wajahay horjoogeyaasha iyo maleeshiyaadka Khawaarijta ee halkaasi ka soo maleegi jiray waxyeelada shacabka Soomaaliyeed.

Ilo xog-ogaal ah ayaa sheegaya in horjoogeyaasha Khawaarijta ay bilaabeen inay ka qaxaan magaalada, iyaga iyo qoysaskooda, isla markaana ay raadinayaan goobo cusub oo ay ku dhuumaaleystaan.

Maleeshiyaadka kooxda ayaa iyaguna ku dayanaya horjoogeyaasha, iyagoo dhankooda bilaabay inay ka goostaan kooxda, una baxsadaan goobo ay doonayaan inay kaga badbaadaan weerarrada joogtada ah ee Ciidamada Qalabka Sida ay halkaasi ka wadaan.

Waxaa la rumeysan yahay in tiro horjoogeyaal ah iyo boqollaal Khawaarij ah ay ku dhinteen weerarrada Ciidamada Qalabka Sida ay ku qaadeen degmada Jilib, halka boqollaal kale oo dhaawac ah ay ku dayacan yihiin magaaladaas.

“Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay ugu baaqeysaa maleeshiyaadka Khawaarijta in fursadda keliya ee ay haystaan ay tahay inay isku soo dhiibaan dowladda, isla markaana ay tusaale ka qaataan dhalinyarada la soo marin habaabiyey ee ku qabsaday Jilib, kuwaas oo boqollaal naftooda ku waayeen, qaar intaas ka badanna ay dhaawacyo halis ah soo gaareen,” ayaa lagu yiri qoraal kasoo baxay dowladda.

Qoraalka dowladda ayaa intaas kusii daray, “Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay mar kale ku celineysaa in degmada Jilib iyo dhammaan goobaha ay ku sugan yihiin Khawaarijtu yihiin bartilmaameed militari oo waqti kasta weerarro lala beegsan karo, waxaana shacabka laga codsanayaa inay ka fogaadaan goobaha ay Khawaarijtu joogaan.”

Sidoo kale dowladda ayaa shacabka faraysa inay laamaha amniga ku soo wargeliyaan firxadka horjoogeyaasha iyo maleeshiyaadka baxsanaya ee soo gaaraya deegaannadooda, si looga hortago in waxyeello soo gaarto shacabka marka ay Ciidamada Qalabka Sida beegsanayaan horjoogeyaasha baxsadka ah.

Toddobaadkii tegay waxaa degmada Jilib ka dhacay duqeymo is daba-joog ah, waxaana la aaminsan yahay in la laayay madax iyo maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab, inkastoo aan si rasmi ah loo shaacin natiijada kama dambaysta ah ee howlgallada dhacay. Dowladda ayaa sheegtay in baaritaanno dheeraad ah ay weli socdaan.