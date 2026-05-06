28.1 C
Mogadishu
Thursday, May 7, 2026
Wararka

DF oo shaacisay eedeymo xasaasi ah oo ka dambeeya xariga Sacdiyo Bajaaj

By Guuleed Muuse
1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Muqdisho (Caasimada Online) – Xafiiska Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka Soomaaliya ayaa war rasmi ah ka soo saaray kiiska Sacdiyo Macalin Cali oo loo yaqaan Sacdiyo Bajaaj, taas oo maalmihii la soo dhaafay ku xirneyd xabsiga dhexe ee Muqdisho.

Bayaan ka soo baxay xeer ilaalinta ayaa lagu sheegay in dambiyada loo heysto Sacdiyo Macalin ay ka mid yihiin sumcad dil iyo kicin bulsho, kuwaas oo lagu tilmaamay eedeymo culus oo u baahan baaritaan dheeraad ah.

Xafiiska Xeer Ilaaliyaha ayaa caddeeyay in haatan ay wadaan baaris qoto dheer oo la xiriirta gal-dacwadeedka Sacdiyo, si loo xaqiijiyo sax ahaanshaha eedeymaha loo jeediyay.

Sidoo kale, xeer ilaalinta ayaa sheegtay in marka la soo gabagabeeyo baarista, galka dacwadda loo gudbin doono maxkamadda awoodda u leh, si halkaas loogu qaado tallaabo sharci ah oo waafaqsan nidaamka cadaaladda dalka.

“Xafiiska Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranku wuxuu adkaynayaa in ilaalinta sharciga, ka hortagga dambiyada, iyo difaaca sumcaddu ay yihiin tiirarka ugu muhiimsan ee xaqiijinaya nabad waarta iyo horumar bulsho,” ayaa lagu yiri warsaxaafadeedka.

Waxaa sidoo kale qoraalka lagu xusay in hay’addu ay ka go’an tahay fulinta waajibaadkeeda sharci iyadoo aan loo eegin cid gaar ah, si loo ilaaliyo kala dambeynta iyo cadaaladda guud ee bulshada.

Si kastaba, ilaa iyo hadda qareenka ama qoyska Sacdiyo Macalin Cali kama aysan hadlin eedeymaha ay u jeedisay xeer ilaalinta qaranka, mana jirto wax jawaab rasmi ah oo kasoo baxday.

Xariga Sacdiyo Bajaaj ayaa kor usii qaaday xiisadda siyaasadeed ee mucaaradka iyo dowladda, iyadoo siyaasiyiinta mucaaradka ay dalbadeen in si degdeg ah xorriyadeeda dib loogu soo celiyo.

- Advertisement -
QORAALKII HORE
Laba safiir oo maanta tegay Wasaaradda A/dibadda Soomaaliya + Ujeedka
QORAALKA XIGA
Dagaal culus oo caawa ka dhacay Muqdisho iyo mucaaradka oo…
Guuleed Muusehttp://www.caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved