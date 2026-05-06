Laba safiir oo maanta tegay xarunta Wasaaradda A/dibadda Somalia + Ujeedka

Muqdisho (Caasimada Online) – Safiirrada Masar iyo Suudaan ayaa maanta tegay xarunta Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho, halkaas oo kulan heer sare ah kula qaateen Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga, Cabdisalaan Cabdi Cali (Dhaay).
Kulamada ayaa diiradda lagu saaray xiriirka Soomaaliya ay la leedahay labadaasi dal iyo xoojinta iskaashiga istaraatiijiga ah ee u dhexeeya saddexda dal.
Kulanka Masar
Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya iyo Safiirka Jamhuuriyadda Carabta ee Masar u fadhiya Soomaaliya, Maxamed Saalax Xasan Keshtah ayaa ka wada-hadlay sidii loo ballaarin lahaa iskaashiga u dhexeeya dowladaha Soomaaliya iyo Masar.
Labada mas’uul ayaa si gaar ah diiradda u saaray iskaashiga dhinacyada diblomaasiyadda, amniga gobolka, waxbarashada, iyo iskaashiga istaraatiijiga ah, taas oo ka tarjumaysa xiriirka adag ee ka dhexeeya labada dal.
Sidoo kale, kulanka ayaa muujiyay dadaallada lagu xoojinayo iskaashi waara oo labada dhinac ay ka gaaraan danaha wadajirka ah.
Kulanka Suudaan
Wasiir Dhaay ayaa sidoo kale Safiirka Jamhuuriyadda Suudaan u fadhiya Soomaaliya, Cabdiraxmaan Khaliil Axmed Abakar Afandi kala hadlay xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya labada dal.
Wada-hadallada ayaa diiradda lagu saaray xaaladaha ka taagan gobolka, iyadoo labada mas’uul si gaar ah diiradda u saareen adkeynta xiriirka walaaltinimo ee taariikhiga ah ee mideeya Soomaaliya iyo Suudaan.
Si kastaba, dowladda Soomaaliya ayaa si kalsooni leh dib u dhisaysa iskaashiyadeeda, waxayna sii xoojinaysaa xiriirrada gobolka, iyada oo horumarinaysa doorkeeda muhiimka ah ee diblomaasiyadda gobolka.