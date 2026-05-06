Shirkad Ingiriis ah oo raadinaysa iskaashiga Mareykanka si ay Somalia uga bilowdo…

Muqdisho (Caasimada Online) – Shirkad shidaal oo laga leeyahay dalka Ingiriiska ayaa bilowday dadaallo ay ku raadineyso iskaashiga Mareykanka, si ay u ballaariso sahminta shidaalka ee xeebaha Soomaaliya.
Shirkadda Soma Oil and Gas oo ka shaqeysa sahminta shidaalka badda, lagana leeyahay Ingiriska ayaa hadda dooneysa la-hawlgalayaal cusub oo ka yimaada Mareykanka, si loo xoojiyo awoodda maalgashi iyo farsamo ee mashruucyada ay ka waddo Soomaaliya, sida lagu sheegay dukumeenti ka soo baxay Wasaaradda Caddaaladda Mareykanka.
Qoraalka ayaa sidoo kale tilmaamay in Sami Michl oo leh 10% saamiga shirkadda, uu riixayo in la sameeyo heshiisyo iskaashi, isla markaana qayb ka mid ah mashruuca loo wareejiyo shirkado kale, arrintaas oo loo yaqaan “farm-out”.
Tallaabadan ayaa imaneysa xilli ay jirto cadaadis sii kordhaya oo ku aaddan dardar-gelinta howlaha sahminta shidaalka, kuwaas oo muddo dheer dib u dhac ku yimid, inkastoo heshiisyo hore loo galay.
Warkan ayaa kusoo beegmaya xilli ay Dowladda Federaalka Soomaaliya bishii April soo saartay digniin adag oo ku socota shirkadaha shidaalka reer Galbeedka, iyadoo ku amartay inay bilaabaan howlaha sahminta ama ay ka tanaasulaan heshiisyada ay hayaan.
Dowladda ayaa muujisay niyad-jab sii kordhaya oo la xiriira gaabiska ku yimid horumarinta batroolka dalka, inkastoo ay heshiisyo wadaagga wax soo saarka la gashay shirkado caalami ah.
Shirkadaha qaar ayaa lagu eedeeyay inay ku mashquuleen raadinta la-hawlgalayaal cusub, halkii ay si toos ah uga bilaabi lahaayeen howlaha sahminta iyo qodista gudaha dalka.
Waxaa ka mid ah waajibaadka laga sugayay shirkadahaas inay fuliyaan sahanno dhulka hoostiisa ah, qodista ceelal tijaabo ah, iyo inay gutaan ballanqaadyo maaliyadeed oo ay hore u sameeyeen.
Dhanka kale, Soomaaliya ayaa sanadkii 2024 heshiis shidaal la saxiixatay dowladda Turkiga, iyadoo saddex heshiis la siisay shirkadda Turkish Petroleum.
Shirkadda Turkish Petroleum ayaa si degdeg ah u billowday howlaha sahminta, iyadoo sanadkii 2025 dhammeysay sahanno casri ah oo 3D ah, taas oo muujineysa horumar muuqda. Sidoo kale, qodista ceelasha ayaa la bilaabay sanadkan 2026, taas oo cadaadis ku kordhisay shirkadaha kale ee weli aan bilaabin howlaha lagu heshiiyay.