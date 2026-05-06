Ra’iisul wasaare Xamza oo sameeyay xilka qaadis iyo magacaabis

Muqdisho (Caasimada Online) – Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya, Mudane Xamza Cabdi Barre oo wareegto soo saaray ayaa maanta xilka ka qaaday Wasiirkii Warfaafinta, Mudane Daa’uud Aweys, isaga oo xilkaas u magacaabay Cabdifataax Qaasim Maxamuud oo ah Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka.
Xamza ayaa sheegay inuu tixgeliyay soo jeedin uga timid Madaxweynaha, kadibna uu soo magacaabay Wasiirka cusub ee Warfaafinta Soomaaliya.
“Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xamsa Cabdi Barre, ayaa kadib markii uu arkay qodobka 120-aad, farqadiisa 2-aad iyo 3-aad ee Dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, isla-markaana tixgaliyay talada Madaxweynaha Jamhuuriyadda, arkayna hawlaha baaxadda leh ee horyaala xukuumadda, waxa uu soo saaray magacaabistan. Mudane Cabdifataax Qaasim Maxamuud, waxaa u magacaabay Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska”, ayaa lagu yiri qoraalka.
Sidoo kale, Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa wasiir Cabdifataax Qaasim Maxamuud, kula dardaarmay xil gudasho hufan iyo dadaal.
Wasiirka cusub oo nin dhalinyaro ah ayaa horay usoo qabtay xilal kala duwan, isaga oo soo noqday wasiir ku xigeennadii wasaaradaha warfaafinta iyo gaashaandhigga ee xukuumadii hore.
Magacaabistan ayaa kusoo aaday, xilli xasaasi ah oo ay xukuumadda Dan-Qaran u taallo shaqo adag oo ugu horreyso arrimaha doorashooyinka.
Indhowaanahan Xamza ayaa waday isbeddallo waa wayn oo ku aadan xukuumadda Dan-Qaran, wuxuuna horay u magacaabay Wasiiro cusub, agaasimeyaal iyo madax waaxeedyo ka tirsan xafiiskiisa, si loo dardargeliyo shaqada.
Ra’iisul wasaaraha ayaa sidoo kale la yimid isla xisaabtan golaha wasiirada ah, isaga oo horay kormeer ugu tegay dhowr xarumood oo muhiim ah, sida garoonka diyaaradaha Aadan Cadde oo cabasho ay kadib, balse la xalliyay iyo xarumo wasaaradeed oo ku yaalla caasimada oo uu ku tegay booqashooyin, si uu qiimeeyo shaqada ka socota.