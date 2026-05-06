Xogta duqeyn culus oo ka dhacday MUDUG + Khasaaraha

Gaalkacyo (Caasimadda Online) – Wararka naga soo gaaraya gobolka Mudug ayaa sheegaya in maanta duqeyn culus ay ka dhacday deegaan u dhaxeeya Dabagalo iyo Warshubo ee gobolkaas oo hoostaga Dowlad-Goboleedka Galmudug, iyada oo lagu beegsaday maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab.
Weerarkan oo ay iska kaashadeen ciidamada Kumaandooska Danab iyo saaxibada caalamiga ah ayaa lagu dilay ugu yaraan 8 xubnood oo ka tirsanaa Khawaarijta, sida ay sheegtay dowladda Soomaaliya.
Sidoo kale waxay dowladdu sheegtay in howlgalkan la fuliyay kadib markii la helay xog ku aadan xubnaha la duqeeyay oo ku sugnaa goobta, iyadoo lagu dhuftay gantaalo culus.
Qaar kamid ah dadka deegaanka ayaa innoo sheegay inay maqlayeen jugta duqeynta, isla markaana ay soo wajahday cabsi xoogan, balse ma jiro khasaare kasoo gaaray howlgalkaasi.
Dhinac kale weerar kale oo ay qaadeen ciidamada deegaanka, kana dhacay xadka kala qaybiya Galgaduud iyo Mudug ayaa khasaare lixaad leh lagu gaarsiiyay kooxda Al-Shabaab, iyadoo in ka badan 10 xubnood laga dilay, sida ay sheegeen saraakiisha hoggaamineysay howlgalka oo guuleystay.
Saraakiishu waxay tilmaameen in howlgalka uu si gaar ah uga dhacay deeganka Booreey, iyada oo lagu khaarijiyay ugu yaraan ilaa 13 Xubnood oo ka tirsanaa kooxaha Khawaarijta.
Ciidamada ayaa sidoo kale la wareegay deegaanka uu howlgalka ka dhacay, waxayna gebi ahaan ay cagta mariyeen xarumo iyo baro koontarol oo ay kooxda ku lahayd halkaasi.
Xaaladda ayaa weli cakiran, waxaana haatan dhaq-dhaqaaqyo iska soo horjeedo laga dareemayaa qaybo kamid ah gobollada Galgaduud iyo Mudug ee bartamaha Soomaaliya.
Muddooyinkii ugu dambeeyay dowladda Soomaaliya iyo saaxibada caalamiga ah oo uu ugu horreeyo Mareykanka ayaa kordhiyay duqeymaha ka dhanka ah argagixisada, iyada oo mala kala duwan oo dalka ah lagu beegsaday looga gaystay khasaare xooggan.