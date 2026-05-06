Muxuu Raiisul wasaare Xamza kala hadlay bulshada rayidka?

Muqdisho (Caasimada Online) – Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, Xamza Cabdi Barre oo xalay casho sharaf ku maamusay xubno ka tirsan Ururrada Bulshada Rayidka Soomaaliyeed ayaa kala hadlay xaaladda guud ee dalka, iyaga oo is dhaafsaday talooyin muhiim ah.
Xamza ayaa soo dhaweeyay talooyinka uga yimid Bulshada Rayidka ah, isaga oo ku bogaadiyay doorka ay ku leeyihiin dowlad-dhiska Soomaaliya, gaar ahaan dhismaha Jamhuuriyadda 3-aad ee Federaalka Soomaaliya.
Sidoo kale, Xukuumadda Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in dalka uu ka gudbayo xaaladda loo garanayo kala guurka iyo kumeel-gaarnimada, isla markaana marka uu dhamaado muddo xileedka hay’adaha dowladda ay Shacabka Soomaaliyeed soo dooran doonnaan dowladda soo socota.
Ururrada Bulshada Rayidka Soomaaliyeed ayaa dhankooda Ra’iisul wasaare Xamza ka dalbaday sii ambaqaadista dedaallada wadahadallada, si xal looga gaaro tabashada ay mucaaradka ka qabaan hanaanka doorashooyinka.
Bulshada Rayidka oo maalmahan kulamo la waday ayaa Talaadadii Warsaxaafadeed kasoo saaray kulamo ay la yeesheen labada dhinac, kuwaas oo diiradda lagu saaray khilaafka ka taagan gudah dalka.
Waxaa kale oo ay tilmaameen in siyaasiyiinta labada dhinac, ay ka dhageysteen aragtiyadooda ku aadan doorashada, balse la’isku halayo kaliya hanaanka loo wajahayo doorasooyinka tooska ah ee ka dhacaya dalka.
“Bulshada rayidka Soomaliyeed iyada oo tixgelineyso aragtiyadii kala duwanaa ee ay soo bandhigeen dhinacyda siyaasadda waxay garwaaqsatay in mabda’ ahaan aan la’isku diidaneyn qabsoomida doorasho qof iyo cod ah, balse ay muhiim tahay in la helo hannaan cad oo lagu kalsoonaan karo, loona dhanyahay,” ayaa lagu yiri warsaxaafadeedka.
Si kastaba, ha’ahaatee waxaa haatan isha lagu wada hayaa shirka loo ballansanyahay ee uu madaxweynuhu 10-ka bishan ku casuumay Golaha Mustaqbalka, si looga wada-hadlayo arrimaha masiiriga ah iyo doorashooyinka dalka.