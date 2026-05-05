Faa’iso Jayte oo shaki gelisay cidda ka dambeysa burburinta ka socota Muqdisho

Muqdisho (Caasimada Online) – Xildhibaan Faa’iso Maxamed Jayte oo qoraal dheer soo saartay ayaa ka hadashay xaaladda adag ee ka taagan magaalada Muqdisho, gaar ahaan burburinta dhulalka danta guud ee ku yaalla caasimada.
Faa’iso ayaa qoraalkeeda ku sheegtay waxa socda inay yihiin wax lala yaabo oo murugo xambaarsan, iyada oo xustay in xili roobaadkan la burburinayo goobo ay ku noolaayeen dad dan-yar ah.
Sidoo kale, waxa ay shaki gelisay cidda ka dambeysy burburinta lagu hayo guryaha shacabka, iyadoo tilmaamtay in jiraan gacmo ka baxsan dowladda.
“Waxaan aaminsanahay in arinki sida lamaleynaayo uu Ka duwan yahay cida duminta iyo baabi’inta ku wada Dalkana ay tahay cid ka weyn dowlada hada jirto , Dowladuna ay tahay fulinta baabi’inta taariikhda Dalka ayada oo aan fahamsaneyn,” ayay ku tiri warsaxaafadeedka.
Waxaa layaab ah in ayadoo roobab xoogan da’ayaan laguna jiro xili roobaad, la duminaayo meelo taariikhi ah oo ay daganyihiin shacabka Soomaaliyeed ku wooodi ugu muhiimsanaa. Waxey ka dhigan tahay in dowladu dumineyso Buuulo Shiidle, Buulo Israafiil, Buulo Daauud, Buulo Gaaljedel, Buulo Maaxaay, Buulo Waayaabee, Buulo Tookiyo, Buulo Ceel hindi, Masaajidyadii ugu caansanaa Xamar Iskool Buluusiyo ilaa Celasha Biyaha .
In la tirtiraayo taariiikhihi qadiimiga ahaa ee dalka iyo dowladnimada Soomaaliyeed. Waxaan aaminsanahay in arinka sida la maleynaayo uu ka duwanyahay cida duminta iyo baabi’inta ku wada dalkana ay tahay cid ka weyn dowladda hadda jirto, dowladuna ay tahay fulinta baabi’inta taariikhda dalka ayada oo aan fahamsaneyn.
Sabaabtoo ah waxaa la sheegaa dowladdu in ay lacag qaadato si loo dumiyo dhulalkan taariikhiga ah.
Lacagta waxaa siiyo oo qandaraasyadaas wato dad aan taariikh ganacsi iyo lacago la ogyahay heysan qaarkood ay wataan baasabooro aan Soomaali ahayn yaa ii sheegi kara meelaha ay ka keenaan lacagaha faraha badan oo wadadi saxda aheyd ka leexiyay dowladdii Soomaaliyeed ee ma’suulka ka aheyd dadka ay shaqada ka dhigatay dhibaateyntooda?
Qof kasta oo xog ka heysa meelaha ay lacagahaas dalka ka soo galaan jawaabteedu waa muhiin.
Maanta kuma eka aduunyadu bari ayaa jirta dalka cidna kaama leh badbaadintiisu waa waajib diini ah oo ku saaran.