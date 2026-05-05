Bulshada rayidka ah oo war culus kasoo saartay khilaafka siyaasadeed ee ka jira dalka

Muqdisho (Caasimada Online) – Guddoomiyaha ururka bulshada rayidka Soomaaliyeed Cismaan Muxidiin Shaatax oo shir jaraa’id ku qabtay Muqdisho ayaa ka warbixiyay shir guud oo ay ka yeesheen xaaladda siyaasadeed ee dalka, gaar ahaan khilaafka u dhexeeya Villa Soomaaliya iyo mucaaradka.
Shaatax ayaa sheegay in kulmadooda oo maalmo qaatay ay uga arrinsadeen is-mariwaaga taagan ee labada dhinac, si loo helo xal waara.
“Kulankan waxaan diiradda ku saarnay qiimeynta xaaladda guud ee dalka, gaar ahaan saameynta ka dhalatay khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeyay DFS iyo Golaha Mustaqbalka Soomaaliyeed, khilaafkaas ayaa salka ku haayay arrimaha dastuurka, doorashooyinka iyo muddo xileedka hay’adaha dowladda” ayuu yiri guddoomiye Cismaan Shaatax.
Sidoo kale, wuxuu tilmaamay in arkeen siyaasiyiinta labada dhinac, ay ka dhageysteen aragtiyadooda ku aadan doorashada, balse la’isku halayo kaliya hanaanka loo wajahayo doorasooyinka tooska ah ee ka dhacaya dalka.
“Bulshada rayidka Soomaliyeed iyada oo tixgelineyso aragtiyadii kala duwanaa ee ay soo bandhigeen dhinacyda siyaasadda waxay garwaaqsatay in mabda’ ahaan aan la’isku diidaneyn qabsoomida doorasho qof iyo cod ah, balse ay muhiim tahay in la helo hannaan cad oo lagu kalsoonaan karo, loona dhanyahay,” ayaa lasii raaciyay warsaxaafadeedka.
Waxaa kale oo ay bulshada rayidka soo saartay baaq culus oo ku socda labad dhinac, iyada oo ka dalbatay inay tanaasul sameeyaan, isla markaana ay yeeshaan wadatashiyo dhab ah oo lagu gaari heshiis siyaasadeed oo buuxa.
Baaqan ayaa kusoo aadayo, iyadoo weli xaaladda ay murugsan tahay, isla markaana ay sii kala fogaanayaan madaxda dowladda iyo kuwa mucaaradka.
Si kastaba, ha’ahaatee waxaa haatan isha lagu wada hayaa shirka loo ballansanyahay ee uu madaxweynuhu 10-ka bishan ku casuumay Golaha Mustaqbalka, si looga wada-hadlayo arrimaha masiiriga ah iyo doorashooyinka dalka.