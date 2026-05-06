Mucaaradka DF oo ku dhawaaqay go’aan culus – Maxaa dhacaya kahor 15-ka May

Muqdisho (Caasimada Online) – Siyaasiyiinta mucaaradka oo maanta shir xasaasi ah ku yeeshay Muqdisho ayaa ku dhawaaqay go’aan xasaasi ah kahor maalinta 15-ka May oo ay sheegeen inay ku egtahay sida muddo xileedka Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud.
Madaxweynihii hore ee dalka Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ka warbixiyay shirkooda ayaa iclaamiyay dibadbax wayn oo ay qaban doonaan 10-ka bishaan, isagoo baaq u diray reer Muqdisho, gaar ahaan dadkii la barakiciyay.
Shariif aya sidoo kale ugu baaqay shacabka inay si buuxda uga soo qayb-galaan banaanbaxa, isla markaana ay muujiyaan dareenkooda ku aadan ka dhiidhinta dhulboobka ka socda gudaha caasimada.
“Waxaa rabnaa in loo banaanbaxo si loo joojiyo dhulboobka iyo barakicinta Muqdisho, 10-ka bisha ayaa go’aaminay. Banaanbaxan cidna fasax ugama baahna waa in ay isku soo baxaan dadka la dulmiyey,” ayuu yiri Sheekha.
Sidoo kale, wuxuu uga digay ciidamada inay ku xadgudbaan dadka isku soo baxaya, isaga oo sheegay in lagula xisaabtami doono falkasta oo ay gaystaan.
Waxaa kale oo uu intaas ku daray in hay’adaha Dowladda Federaalka uu ka dhamaaday muddo xileedka, isla markaana aysan haysan wax sharciyad ah.
“Nidaamka waqtigiisa waa dhammaaday dulmigiisa xad-dhaaf uu noqday qofkii isku dayo inuu shacabkaas dhibaateeyo haku xisaatamo in lala xisaabtami doono oo aan looga hari doonin,” ayuu markale yiri Sheekh Shariif.
Isla maalintan ay mucaaradka iclaamiyeen banaanbaxa, ayaa ah maalintii uu Madaxweynuhu qabsaday inay is arkaan isaga iyo mucaaradka, si looga wada-hadlo xaaladda sii cakirmeyso ee siyaasadda, isla markaana weli la’isku fahmi la’yahay hannaanka doorashooyinka iyo wax ka beddelka dastuurka KMG ah.