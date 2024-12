DF oo wafdi culus u dirtay Gedo iyo qorshe ka dhan ah Axmed Madoobe oo ka bilowday Garbahaarey

By Zahra Axmed Gacal

Garbahaarey (Caasimada Online) – Wafdi uu hoggaaminayo Wasiirka Amniga Soomaaliya General Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag, ayaa maanta gaaray magaalada Garbahaarey ee gobolka Gedo, halkaas oo dhaqdhaqaaq ka dhan ah Axmed Madoobe uu ka socdo.

Dowladda Federaalka ayaa gobolka Gedo ka damacsan inay ka abaabusho guluf ka dhan ah Axmed Madoobe, Caasimada Online waxay ogaatay in dadka loo sheegayo in lala dagaalamayo Al-Shabaab, balse waxaa abaabulka kadib ciidanka loo jiheyn doonaa dhanka Axmed Madoobe.

Wafdiga ayaa ka kooban wasiiro, xildhibaano iyo saraakiil ciidan oo heer sare ah, waxaana dirtay dowladda federaalka, si ay halkaas uga bilaabaan abaabul dagaal oo ka dhan ah Axmed Madoobe.

“Ujeedka booqashada wafdigan ayaa la xiriirta dardargelinta howlaha amniga ee gobolka Gedo, xoojinta wada shaqeynta hay’adaha amniga iyo bulshada deegaanka, iyo qiimeynta xaaladda guud ee nabadgelyada ee magaalada Garbahaarey,” ayaa lagu yiri qoraal ay wasaaradda amniga ka soo saartay safarkaan.

Waxaa lagu wadaa in wafdigu ay kulamo xasaasi ah la yeeshaan maamulka gobolka, waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada, si looga wada shaqeeyo qorsheyaasha amniga iyo horumarinta gobolka.

Kulamadan ayaa sidoo kale diiradda lagu saari doonaa xoojinta dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab, sida ay shaacisay wasaaradda amniga Soomaaliya, balse waxaan ogaanay in qorshuhu intaas ka balaaran yahay.

Shacabka iyo maamulka gobolka Gedo ayaa muujiyey taageero badan oo ay u hayaan dhaqdhaqaaqa dowladda federaalka Soomaaliya ay ka wado Jubbaland, waxayna sheegeen inay diyaar u yihiin in qorshe kasta oo dowladdu ay wadato ay garab istaagaan.

Gobolka Gedo waa laga nacay Axmed Madoobe, waxaana hadda fursad ka heshay dowladda federaalka oo sida la sheegay maalmaha soo socda ciidamo badan geyneysa degmooyinka gobolkaas, si qorshaha dowladda ee Jubbaalnd loo meel mariyo.

Dowladda Soomaaliya ayaa marka hore qorsheyneysa in guluf dagaal lagu bilaabo Axmed Madoobe, maadaama ay dowladdu ku guul dareysatay kii Raaskambooni, hadii uu is difaaco Axmed Madoobe waxaa la sheegay inay suurtagal tahay in maamul kale oo Jubbaland ah lagu dhiso gobolka Gedo.