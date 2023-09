DF oo walaac ka muujisay saamaynta ka dhalan karta tallaabadi Midowga Yurub

By Guuleed Muuse

Muqdisho (Caasimada Online) – Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa walaac xooggan ka muujisay go’aanka Midowga Yurub uu ku hakiyay taageerada gargaarka Soomaaliya.

Dowladda ka walaacsan in go’aankaas uu uga sii daro karo cunno-yarida ka jirta Soomaaliya, sida uu sheegay guddoomiyaha hay’adda maareynta musiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee SODMA Maxamuud Macalim Cabdulle.

“Waa wax si cad noo khuseeya tani, xaaladdu weli waa halis. Ku dhawaad Afar milyan oo muwaadiniinteena ah ayaa wali loo tixgalinayaa in ay cunto yari heyso, iyada oo 20% dadka oo dhan ay hadda barakaceen,” ayuu yiri guddoomiyaha SODMA Maxamuud Macalim Cabdulle.

Waxa uu intaas kusii daray “Ku dhawaad hal milyan oo qof iyo 1.5 milyan oo carruur ah ayaa halis ugu jira nafaqo xumo. Markaa waa xaalad aad u adag guud ahaan.”

Sidoo kale waxa uu ka dhawaajiyay in Soomaaliya ay haata isku diyaarineyso saameynta duufaanta El Niño, oo laga digay inay ku dhufan karto qeybo kamid ah magaalooyinka dhaca xeebaha ee dalka.

“Soomaaliya waxaa soo food saartay daadad xooggan oo ku dhawaad barakiciyay hal milyan oo qof, dhibaatooyinka soo socda iyo fatahaadaha ayaa barakicin doona dad intaas ka badan. Ku dhawaad 50% dadku waxay halis ugu jiraan cunto yari waxayna u baahan doonaan gargaar bini’aadantinimo oo degdeg ah.”

Guddoomiyaha ayaa ugu dambeyntii waxa uu sheegay in go’aanada noocaan ah ay halis galin karto hanaanka ay hadda wax ku socdaan, “Waa arrin halisteeda leh in deeq-bixiyeyaasha iyo beesha caalamka ay go’aansadaan in la hakiyo gargaarka Soomaaliya.”

“Go’aannada noocan ah iyo kan himika wuxuu si dhab ah u saameyn doona dadka ugu nugul dalka,” ayuu sii raaciyay hadalkiisa isaga oo tilmaamay walaaca la xiriira go’aankii Midowga Yurub uu ku hakiyay dhaqaalihii uu siin jiray hay’adda cunnada adduunka ee WFP ee gudaha Soomaaliya.

Si kastaba, Hakinta Midowga Yurub ayaa la sheegay inay tahay mid kumeel-gaar ah, ayna timid kadib markii baaritaan ay sameysay Qaramada Midoobay lagu ogaaday xatooyo baahsan iyo ku takrifalka lagu sameeyay gargaarka.