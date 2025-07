DF Soomaaliya oo caddeysay xaqiiqada wada-hadallada Mareykanka iyo Shabaab

Doha (Caasimada Online) – Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa si adag u beenisay wararka sheegaya in wadahadallo u socdaan Mareykanka iyo kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab.

Wasiiru-dawlaha Arrimaha Dibadda Soomaaliya, Cali Maxamed Cumar ayaa caddeeyay in wararkaasi aysan sal iyo raad toona lahayn, isagoo ku adkeystay in Mareykanka weli ku taagan yahay mowqifkiisii hore ee ku saabsan in Al-Shabaab tahay urur argagixiso ah oo halis ku ah gobolka.

Balcad ayaa hadalkaan ku sheegay wareysi uu siiyay warbaahinta “Al-Araby al-Jadeed” intii uu ku sugnaa magaalada Doha ee dalka Qatar, halkaas oo uu ku tagay booqasho laba maalmood ah oo lagu xoojinayo xiriirka istaraatiijiga ah ee Soomaaliya iyo Qatar.

Wararka ku saabsan wada-hadallo qarsoodi ah oo u dhexeeya Mareykanka iyo Al-Shabaab ayaa soo shaac baxay maalmihii u dambeeyay, taas oo loo fasiray inay noqon karto isbeddel ku yimaada siyaasadda Mareykanka ee Soomaaliya.

Sida laga soo xigtay la-taliye hore oo ka tirsanaa dowladda Mareykanka, arrintan ayaa kordhisay suuragalnimada in xal wada-hadal lagu raadiyo kacdoonka muddo tobannaan sano ka jiray Geeska Afrika.

Maxaa ka dhalan kara haddii uu rumoobo?

Fikradda ah in maamulka Trump uu ka fiirsan karo wada-hadal lala yeesho Al-Shabaab ma ahan oo kaliya cinwaan xasaasi ah, waa isbeddel dhul-gariir siyaasadeed oo kale ah oo ku iman kara Geeska Afrika.

Arrintan, oo uu soo jeediyay la-taliye hore oo ka tirsanaa Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka, waxay muujinaysaa isbeddel weyn oo lama filaan ah oo ka duwan siyaasaddii la-dagaallanka argagixisada ee Mareykanka ee ku dhowaad labaatanka sano jirsatay, taasoo dhalinaysa su’aalo deg-deg ah oo ku saabsan mustaqbalka mid ka mid ah colaadaha ugu muddada dheer adduunka.

Xamse Warfa, oo ahaa la-taliye sare oo ka tirsanaa Wasaaradda Arrimaha Dibadda xilligii Madaxweyne Biden, ayaa muujiyay aragtidan cusub. Wareysi uu dhawaan bixiyay ayuu Warfa ku dooday in istiraatiijiyadda milatari kaliya ku tiirsan ee Mareykanku ay gaartay meeshii ugu dambaysay.

“Waxaa jira calaamado muujinaya in wadahadalladu ay hadda billaaban karaan,” ayuu yiri, isagoo tilmaamaya in xal siyaasadeed laga yaabo inuu yahay waddada kaliya ee suurtagalka ah ee loo mari karo xalka.

Hadalladiisa waxay si dadban u xusayaan dood-hoosaadyo horseedi kara bilawga dib-u-habayn weyn oo xagga siyaasadda ah, mid salka ku haysa garawshaha sii kordhaya ee ah in guul milatari oo kama dambays ah ay tahay mid aan la gaari karin.

Haddii isbeddelka noocan ahi uu rumoobo, wuxuu ku qasbi doonaa Washington inay dib uga fikirto qeexitaannadeeda guusha iyo guuldarrada ee ku aaddan waxa noqday dagaalka hoose ee ugu muddada dheer Mareykanka.

Laakiin waxaa weli taagan su’aalo muhiim ah: Wada-hadal lala yeesho Al-Shabaab run ahaantii ma yahay mid macquul ah? Sidee buu u ekaan karaa kulan noocaas ah? Halkee se ayuu kaga tagi doonaa dowladda Soomaaliya?