Dowladda oo war cusub kasoo saartay cunaqabteynta hubka

New York (Caasimada Online) – Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa haatan dadaal xoogleh ku bixineyso in laga qaado cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya, taas oo lagu soo rogay sanadkii 1992.

Dowladda ayaa qorshe ballaaran oo arrintan ku aadan hadda ka wada magaalada New York ee dalka Mareykanka halkaas oo fadhi u ah Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay.

Cali Cumar Cali (Balcad) oo ah Wasiiru Dowladaha Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya oo ku sugan magaaladaas ayaa war cusub kasoo saaray howsha ay wadaan ay ku aadan cunaqabateynta hubka ee Soomaaliya.

Wasiirka ayaa shaaca ka qaaday in haatan shirar ay ka wadaan dalka Mareykanka, isla-markaan looga hadlayo sidii cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya looga qaadi lahaa.

Sidoo kale wuxuu intaasi kusii daray in cunaqateynta hubka saaran Soomaaliya, uu yahay midkii ugu dheeraa ee waddan la saaro, taasi ayuu sheegay in ay dadaal ku bixinayaan sidii waddanka looga qaadi lahaa Cunaqateynta hubka, .

Waxaa kale oo uu carabka ku dhuftay in dowladda federaalka ay hadda dhiseyso Ciidamadeeda, isla markaana Dalka uu ku jiro Xaalad dagaal.

Cali Balcad ayaa sidoo kale shaaciyay in Soomaaliya ay u baahan tahay fursad ay hub kusoo iibsan karto, taasina ay ku xiran tahay in laga qaado cunaqabateynta hubka ee saaran.

“Haddii la rabo in Soomaaliya ay cagaheeda ku istaagto, haddii la rabo in Soomaaliya ay yeelato Ciidan badali kara, Ciidamada wadamada aan saxiibada nahay ee noo soo gurmaday ee nala jooga in muddo 16-sanno ee ATMIS ( EX AMISOM ), waxa ay Soomaaliya u baahan tahay in ay hesho fursad ay ku soo biibsan karto hub noocyadiisa kala duwan hubka ee ay rabto si ay Ciidamada qeybahooda kala duwan ay ugu qalabeyso marka muhiimad weyn ayey inoo tahay in Soomaaliya laga qaado Cunaqabateynta hubka ee saara, inta sanadkan uusan dhammaan ayaan qorsheyneynaa si sanadka dambe aan u dhisno Ciidamo ilaalin kara amniga iyo Qaranimadiisa Soomaaliya,” ayuu yiri Wasiir Dowlaha Arrimaha Dibadda Soomaaliya Cali Cumar Cali (Balcad).

Si kastaba, dhowaan madaxweynaha Soomaaliya oo New York uga qaybgalay shirka Golaha Ammaanka ee QM ayaa ka dalbaday in dalkiisa laga qaado cunaqabateynta hubka, isaga oo dhanka kale golaha la wadaagay guulaha ay dowladdiisa ka gaartay dagaalka adag ee ay kula jirto kooxda Al-Shabaab.