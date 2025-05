Diidmada doorasho toos ah ajande Soomaaliyeed ma yahay? + Jawaabta

Muqdisho (Caasimada Online) – Soomaaliya ayaa haatan ku jirta marxalad xasaasi ah oo ka dhalatay doorashooyinka tooska ah oo ay isku hayaan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, qaar kamid ah maamul-goboleedyada dalka iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah.

Doodda ayaa waxa ay ka taagan tahay qorshaha Villa Soomaaliya ee la xiriira qabashada qof iyo cod, taas oo ay ka timid dood xooggan oo ay qabaan xubnaha mucaaradka.

Haddaba diidmada doorasho toos ah ajande Soomaaliyeed ma yahay? waxaa ka jawaabaya wasiirka dekedaha iyo gaadiidka Cabdulqaadir Maxamuud Nur Jaamac oo qoraal soo saaray.

Jaamac ayaa si weyn u iftiimiyay doorashooyinka la’isku hayo, isaga oo sheegay in dadka Soomaaliyeed ay dhibane u yihiin siyaasiyiin fara ku tiris ah oo awoodda isku soo koobay.

“Dadka Soomaaliyeed muddo ayey dhibane u ahaayeen siyaasad madhaleys ah oo kuraastu u xiran tahay siyaasiyiin kooban oo fara ku tiris ah, 4tii sanaba mashruuc doorasho dadban oo shaatiga un loo bedeley lagu soo doorto, ama aan iraahdo iyagu isku doortaan” ayuu yiri wasiirku.

Hoos ka akhriso qoraalka oo dhammeystiran;-

Shacabka Soomaaliyeed waxay xaq u leeyihiin in ay helaan xogaha quseeya arimaha masiiriga ah ee mustaqbalkooda taabanaaya.

Dadka Soomaaliyeed mudo ayey dhibane u ahaayeen siyaasad madhaleys ah oo kuraastu u xiran tahay siyaasiyiin kooban oo fara ku tiris ah, 4tii sanaba mashruuc doorasho dadban oo shaatiga un loo bedeley lagu soo doorto, ama aan iraahdo iyagu isku doortaan.

Waxaa caqabado waaweyn la hordhigay in shacabka soomaaliyeed loo celiyo awooda, mar walba oo laysku dayo in horey loo socdo xasarad iyo buuq ayaa la kiciyaa, madaxdana culeys ayaa la saaraa iyadoo aalad walba la adeegsanaayo oo ay ka mid tahay cadaadis shisheeye.

Sidaad la socotiin murashaxiinti madaxweyne dhammaantood waxay balan qaadeen doorashada ka hor in Khawaarij la ciribtiraayo, dhaqaalaha la hormarinaayo, dastuurkana la qabya tiraayo iyo in doorasho toos ah la qabanaayo.

Balankii asaga ahaa oo xilka lagu raadinaayey Madaxweyne Xasan Sh Maxamuud ayaa Ilaahey u calfey inuu doorashada ku guuleysto, waajibna ku noqotey inuu oofiyo ballanqaadkii isaga ahaa. Su’aashu waxay tahay maanta maxaa loogu colaadinayaa madaxweynaha fulinta balanqaadyadaas?

Waxaa ceeb iyo fadeexad ah in isla shacabkii la soo hor istaago oo doorasho toos ah la diido, horumarintii dhaqalaha la barabogaano, ladagaalanka Khawaarijta laga aamuso weliba cod lagu kaalmeeyo Khawaarijta, iyo in dhameestirkii dastuurka la isku dayo in la hor istaago.

Xogta ay tahay in Shacabka Soomaaliyeed ogaadaan ayaa ah, iyadoo la ogyahay in hadii doorasho toos ah la qabto shacabku hogaankooda doorandoodaan, faragalin shisheeye laga xoroobi doono, Siyaasadaheena u madaxbanaanaan doono.

Diidmada doorasho toos ah Ajande Soomaaliyeed ma yahay, dalka u shaqeentiisa daacad ma laga wada yahay?

Waa su’aalaha ay tahay in qof walba jawaab u helo.

Mar walba oo horey haloo dhaqaajiyo dalkaan la yiraahdo, isbaheysi shisheeye iyo Soomaali ah ayaa lugaha ku dhega, laakiin Shacabku Shacabkii dhaga xirnaa ma ahan, fahankoodu kii hore ma ahan, intaas ayaa xisaabtooda ka maqan.

Xalku waa in indhaheenu furnaadaan oo aanan been abuurka iyo marin habaabinta la baahinaayo lagu kadsoomin, Sidoo kalena waa inaan dalkeeni ka xoreynaa noocyada faragalinta Amni, Siyaasadeed iyo Dhaqaale. Xoriyaddu ma dhameystirna ilaa sadexdaas aan xor ka noqono, qof na siineysana ma lahan ilaa anaga aan doonano.

Waxaan kaloo idinku bishaareynaayaa in Xukuumada Dan-qaran balanqaadkii ay shacabka ka balanqaadey ay fulineyso idanka Ilaahey.