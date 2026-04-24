Daawo: Sanbaloolshe oo xog cusub ka bixiyay dhiibistii Qalbi-dhagax, shaaciyayna inuu…

Muqdisho (Caasimada Online) – Taliyihii hore ee hay’adda NISA, Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbaloolshe oo bixiyay wareysi cusub ayaa faah-faahin ka bixiyay dhiibistii Cabdikariim Sheekh Muuse (Qalbi-dhagax), oo xilligii dowladdii Farmaajo loo gacan geliyay Itoobiya.
Sanbaloolshe ayaa sheegay in uusan kaalin ku laheyn dhiibista Qalbi-dhagax, balse uu kasoo badbaadiyay qorshe dil ah oo loogu maleegayay Gaalkacyo, uuna sidaas ku keenay magaalada Muqdisho.
“Qalbi-dhagax waa soo badbaadshay, diyaarad ayaa u diray, Saadaq Joon ayaa la hadlay oo yaqaanay meesha, waa la keenay ninkii oo xabsiga ayaa la soo geliyay. Inta aan anaga iyo Farmaajo is arkin ayay Itoobiyaanka waxay u tageen oo culeys ayay saareen,” ayuu yiri.
Waxa uu intaas kusii daray “Meesha (Gaalkacyo) in lagu dilo ama Cabdiweli loo geeyo Qalbi-dhagax ayaa la rabay. Aniga mar haddaan Xamar keenay go’aankiisa dowlad ayaa ila leh, oo Madaxweyne, Ra’iisul Wasaare iyo xukuumad ayaa joogta.”
Taliyihii hore ayaa si toos ah uga gaabsaday cidda laheyd mas’uuliyadda dhiibista, balse wuxuu tilmaamay in Madaxweyne Farmaajo ay Itoobiyaanka culeys saareen. “Aniga haddaan Xamar keenay mas’uuliyadiisa waa iga wareegtay, saan ayaa loo dhiibay iyo hebel baa dhiibay….”
Ugu dambeyntiina, Sanbaloolshe ayaa sheegay inuu ka shaleysan yahay sidii ay arrinta Qalbi-dhagax u maareeyeen, inkastoo uu sheegay in badbadaadada naftiisa Alle sakodii uu sabab u ahaa.
2022 ayey aheyd markii Golaha Wasiirada Soomaaliya oo uu markaas hogaaminayay Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu xad-gudub u aqoonsaday dhiibistii Cabdikariim Sheekh Muuse (Qalbi-dhagax).
Xukuumaddii Rooble ayaa xilligaas ansixisay in laga laabto go’aan ay gaartay xukuumaddii Kheyre sanadkii 2017-kii, kaasi oo Soomaaliya ay ururka ONLF ugu aqoonsatay urur argagixiso.
Xasan Cali Kheyre oo xukuumaddiisa ay markaas dhiibtay Qalbi-dhagax iyo madaxweyne Farmaajo ayaa labaduba hadda doonaya in madaxweyne loo doorto.
