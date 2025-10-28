Dowladda Yemen oo kashiftay xog xasaasi ah oo ku saabsan Al-Shabaab iyo Xuutiyiinta

Cadan (Caasimada Online) – Wasiirka Arrimaha Gudaha ee Yemen, Sarreeye Guuto Ibrahim Haydan, ayaa waraysi uu siiyay telefishinka Al Hadath ku kashifay in qaar ka mid ah unugyada Xuutiyiinta ee ay dhowaan qabteen ciidamada ammaanku ay xiriir toos ah la leeyihiin Al-Shabaab, oo ah kooxda xagjirka ah ee fadhigeedu yahay Soomaaliya.
Hadalkan ayaa muujinaya walaac si weyn u sii kordhaya oo ku saabsan iskaashiga mintidiinta ee ka gudba xuduudaha ee gobolka.
“Qaar ka mid ah unugyada Xuutiyiinta ee aan burburinnay kaligood ma shaqeynaynin—waxay xiriir la lahaayeen shabakadaha Al-Shabaab, taasoo halis weyn ku ah amniga gudaha Yemen iyo xasiloonida gobolka,” ayuu yiri Ibrahim Haydan.
Wasiirku ma uusan shaacin tirada saxda ah ee dadka la xiray balse wuxuu xaqiijiyay in baaritaannadu ay socdaan iyo in warbixinnada sirdoonku ay muujinayaan isuduwid saadka iyo hawlgallada ah oo ay wadaagaan Xuutiyiinta iyo Al-Shabaab.
Natiijooyinkan waxay la jaanqaadayaan qiimeyno caalami ah oo dhowaan soo baxay kuwaas oo ka digayay xiriirka sii xoogeysanaya ee labada kooxood, gaar ahaan gobollada Badda Cas iyo Gacanka Cadmeed.
Falanqeeyayaasha amniga waxay aaminsan yihiin in iskaashigan uu ku jiri karo kala wareejinta hubka, is-dhaafsiga tababarrada, iyo wadaagista sirdoonka badda, gaar ahaan iyadoo labada kooxood ay doonayaan inay ballaariyaan saameyntooda ayna carqaladeeyaan waddooyinka maraakiibta ganacsiga iyo kuwa militariga.
Wasiir Haydan wuxuu carrabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay iskaashiga gobolka iyo kan caalamiga ah si looga hortago halisahan, isagoo ugu baaqay waddamada deriska ah iyo saaxiibada caalamka inay taageeraan dadaallada Yemen ee lagu burburinayo shabakadaha xagjirka ah iyo ilaalinta marinnada badda.
Kashifaaddan waxay ku soo beegmaysaa iyadoo ay jiraan walaacyo ballaaran oo ku saabsan isbahaysiga dibadda ee Xuutiyiinta, iyadoo warbixinno hore ay muujinayeen xiriiro ay la leeyihiin Xizbullah iyo maleeshiyooyin ay Iran taageerto oo ku lug leh ka ganacsiga maandooriyaha iyo tahriibinta hubka.
Dowladda Yemen ayaa ballanqaaday inay xoojin doonto hawlgallada la dagaallanka argagixisada ayna adkeyn doonto amniga xuduudaha si looga hortago soo dhex-galka dheeraadka ah ee kooxaha mintidiinta ah ee dibadda laga taageero. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ayaa la filayaa inay warbixin faahfaahsan ka soo saarto natiijooyinka la helay toddobaadyada soo socda.