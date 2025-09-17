Erdogan: Netanyahu waxa uu dhowaan la kulmi doonaa masiir la mid ah kii Hitler

Doha (Caasimada Online) – Madaxweynaha Turkiga, Recep Tayyip Erdoğan, ayaa Talaadadii si kulul u dhaleeceeyay Ra’iisul Wasaaraha Israa’iil, Benjamin Netanyahu, isagoo ka falcelinayay weerarkii Israa’iil ay toddobaadkii hore ku qaadday kooxda wada-xaajoodka ee Xamaas ee ku sugnayd dalka Qatar.
Madaxweyne Erdoğan ayaa yiri, “Fikir ahaan, Netanyahu waa qof la qoys ah Hitler,” sida ay tabisay wakaaladda wararka ee Anadolu.
“Sida uusan Hitler u sii saadaalin karin guuldarradii sugaysay, Netanyahu isna waxa uu la kulmi doonaa masiir la mid ah oo kama dambays ah,” ayuu raaciyay isagoo ka soo laabanayay magaalada Doha, halkaas oo uu kaga qaybgalay shir madaxeed degdeg ah oo ay isugu yimaadeen dalalka Carabta iyo Islaamka, kaasoo ka dambeeyay duqeyntii Israa’iil.
Erdoğan ayaa weerarkii lagu qaaday kooxda wada-xaajoodka Xamaas ku tilmaamay “mid si bareer ah uga hor imanaya nidaamka iyo sharciga caalamiga ah,” wuxuuna sheegay in hoggaanka Israa’iil ay “maskaxdooda xagjirka ah u beddeleen shabakad gacan-ku-dhiigle ah oo ku dhisan fikir faashiiste ah.”
Madaxweynaha Turkiga ayaa sidoo kale ka hadlay aqoonsiga dalalka reer Galbeedku ay aqoonsanayaan Falastiin, isagoo sheegay in tallaabadaasi ay cadaadis dheeraad ah saari doonto Israa’iil, wuxuuna ballanqaaday inuu arrintan mar kale ka horgeyn doono Qaramada Midoobay.
Waxa uu rajo ka muujiyay in “isbahaysiga aadanaha uu heli doono taageero ballaaran” inta lagu guda jiro shirka soo socda ee Golaha Guud ee Qaramada Midoobay.
Ugu dambayn, Erdoğan waxa uu ka hadlay diblomaasiyadda Turkiga ee Liibiya, isagoo carrabka ku adkeeyay ilaalinta madax-bannaanida iyo midnimada dalkaas. “Waxaa naga go’an ilaalinta madax-bannaanida Liibiya, dhul-dhawrsanaanteeda, iyo midnimadeeda siyaasadeed, dhammaan tallaabooyinkayaduna waxay ku jihaysan yihiin hadafyadaas,” ayuu yiri.
Waxa uu xusay in Turkigu uu bilowgiiba taageerayay dowladda sharciga ah ee Tripoli, halka siyaasadihii u dambeeyayna ay sidoo kale ku dadaalayeen in la furo marinnada diblomaasiyadeed ee bariga Liibiya. “Tani waxay ka tarjumaysaa dadaallada diblomaasiyadeed ee dhinacyada badan leh ee Turkiga, aragtidiisa gobolka, iyo sida ay uga go’an tahay in la gaaro nabad,” ayuu yiri Erdoğan.
Waxa uu intaa ku daray in oggolaanshaha maamulka Benghazi ee heshiiskii awoodda xadaynta badda ee ay kala saxiixdeen Turkiga iyo Tripoli ay noqon doonto “guul weyn oo laga gaaray dhanka sharciga caalamiga ah.”