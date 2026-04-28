Tuesday, April 28, 2026
Faah-faahinta dil maanta ka dhacay magaalada Baydhabo

By Jamaal Maxamed
Baydhaba
Baydhabo

Baydhabo (Caasimada Online) – Warar kala duwan ayaa kasoo bxaya dil maanta magaalada Baydhabo loogu gaystay wiil dhalinyaro ah oo kamid ahaa dadka deegaanka, waxaana dilay askari ka tirsan ciidamada dowladda.

Marxuumka ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Cabdi Soomaali, kaas oo kamid ahaa dhalinyarada caanka ah ee magaalada Baydhabo, sida ay innoo sheegeen ilo deegaanka ah.

Cabdi Soomaali ayaa ahaa tababaraha kooxda Daarusalaam oo ka dhisan  Baydhabo, iyadoo dilkiisa ay si weyn uga xumaadeen ehelladiisa iyo bahda ciyaaraha.

Wararka ayaa intaas ku daraya in askariga ka dambeeyay dilka marxuumka gacanta lagu soo dhigay, wuxuuna ku doodayaa in rasaasta ay ka fakatay, ayna haleeshay wiilka dhalinyarada ah.

Ma jiro wax hadal ah oo kasoo baxay saraakiisha laamaha amniga oo ku aadan dhacdaasi, oo kusoo aaday xilli xasaasi ah oo dhaq-dhaqaaqyo ka socdaan Koonfur Galbeed.

Baydhabo waxaa dhawaan ka dhacayay falal ammaan darri oo isugu jiro dilal iyo dhac, iyada oo askar badan loo xiray, loona maxkamadeeyay dambiyo ka dhacay gudaha magaaladaasi.

Si kastaba, waxaan haatan socota qaban qaabadii u dambeeyay ee arrimaha doorashooyinka, iyadoo sidoo kale la howlgaliyay ciidamada amniga, si ay sugaan ammaanka gud ee magaalada.

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu.

