28.3 C
Mogadishu
Tuesday, December 2, 2025
Wararka

Faah-faahinta shil naxdin leh oo ka dhacay Muqdisho

By Guuleed Muuse
1 min.
Bookmark
Bookmarked
Rickshaw taxis operate along the Maka Al Mukarama Road in Hodan district of Mogadishu, Somalia June 5, 2025. REUTERS/Feisal Omar

Share

Muqdisho (Caasimada Online) – Shil gaari oo sababay dhimashada haweeney 60 jir ah oo lagu magacaabi jiray Maryan Maxamuud Culusow ayaa xalay ka dhacay degmada Howl-wadaag ee magaalada Muqdisho.

Gaariga shilka geystay oo noociisu ahaa (Ina-tareey) ayaa la sheegay in darawalku damacsanaa inuu kala wareego, balse uu ka waayay bareegga. Tani ayaa sababtay in uu si xooggan ugu dhaco guriga ay ku sugneyd marxuumaddu iyo maqaayad ku dhow.

Shilka ayaa sidoo kale sababay dhaawaca afar qof oo ku sugnaa goobta, kuwaas oo la sheegay in xaaladooda caafimaad ay kala duwan tahay. Dadka deegaanka ayaa ku waramay in jug weyn ay ka dhalatay dhacdadan.

Goobta uu shilku ka dhacay oo u dhow isgoyska Howl-wadaag iyo saldhigga booliska degmada ayaa waxaa si degdeg ah u tegay ciidamo ka tirsan amniga dowladda, kuwaas oo xiray waddada.

Ciidamada ayaa meydka marxuumadda u qaaday xarunta CID ee dambi-baarista. Qoyska marxuumadda ayaa la filayaa in si rasmi ah loogu wareejiyo maydka si aas loogu sameeyo.

Maalmihii u dambeeyay waxaa magaalada Muqdisho kusoo badanayay shilalka ay ku lug leeyihiin gaadiidka xamuulka, taas oo walaac ku abuurtay shacabka. Dad badan ayaa ku baaqay in la xoojiyo kormeerka gaadiidka noocan ah.

Waxaa inta badan loo aanaynayaa in wadayaal badan ay kaxeeyaan gaadiid aan si buuxda loo hubin, taas oo keentay in mararka qaarkoodna ay ka waayaan bareegga.

Sidoo kale waxaa qeyb ka ah shilalka kusoo badanaya caasimadda, gawaarida xamuulka ah oo lagu raro culeys ka badan inta ay qaadi karaan, kuwaas oo intooda badan ah kuwo duqoobay.

- Advertisement -
QORAALKII HORE
Xaalad adag oo ka taagan maamulka Puntland
QORAALKA XIGA
Somaliland oo xirtay siyaasi dhawaan tegay Laascaanood
Guuleed Muusehttp://www.caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved