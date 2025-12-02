28.3 C
Dekedda Muqdisho oo dhigtay rikoor cusub oo taariikhi ah

By Guuleed Muuse
1 min.
Turkish Navy Ship F514 docks at the Mogadishu Sea Port following the signing of a defense and economic agreement between Somalia and Turkey in Mogadishu, Somalia April 23, 2024 REUTERS/Feisal Omar

Muqdisho (Caasimada Online) – Dekedda magaalada Muqdisho ayaa dhigtay rikoor cusub oo taariikhi ah, kadib markii bishii dhammaatay ee November ay maamushay xamuul aan konteenaraysnayn oo gaaraya 160,703.96 metric tonnes.

Maamulka dekedda ayaa tan ku tilmaamay waxqabadkii ugu sarreeyay ee abid laga diiwaangeliyo taariikhda dekedda.

“Bishii November, dekedda Muqdisho waxa ay dhigtay rikoor cusub, kadib markii ay hal bil gudaheed maamushay xamuul aan konteenaraysnayn oo gaaraya 160,703.96 metric tonnes, taas oo noqotay waxqabadkii ugu sarreeyay ee abid laga diiwaangeliyo taariikhda dekedda,” ayaa lagu yiri qoraal kasoo baxay maamulka dekedda.

Dekedda Muqdisho ee Soomaaliya ayaa dhowaan lagu qiimeeyay dekedda ugu waxtarka badan Bariga Afrika, sida lagu sheegay Warbixinta Container Port Performance Index (CPPI) 2024 oo ay soo saareen Bangiga Adduunka iyo S&P Global Market Intelligence.

Warbixintu waxay sheegtay in Dekedda Muqdisho ay kaalinta 163-aad ka gashay 407 dekedood oo caalami ah. Sidoo kale waxay ku jirtaa kaalinta labaad ee Saxaraha Afrika, iyadoo kaalinta koowaad uu haysto Dekedda Dakar ee Senegal.

Dekedda Muqdisho ayaa ka hor martay dekedaha waaweyn ee gobolka sida: Dekedda Dar es Salaam (kaalinta 360-aad), Dekedda Jabuuti, kaalinta 364-aad, Dekedda Mombasa (kaalinta 375aad)

Qiimeynta ayaa lagu saleeyay waqtiga ay maraakiibtu ku qaataan dekedda, laga bilaabo marka ay ku sugnaadaan biyo-fadhiga ilaa inta ay ku jiraan marsada (berth), taas oo cabbiraysa waxtarka adeegyada dekedda.

Guuleed Muusehttp://www.caasimada.net

