Fahad Yaasiin oo weerar culus ku qaaday Xamza: Dib u xasuuso taariikhdaada

Muqdisho (Caasimada Onlije) – Agaasimihii hore ee Hay’adda Nabad-sugidda Soomaaliya, Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa weerar culus oo afka ah ku qaaday ra’iisul wasaaraha Soomaaliya, Mudane Xamza Cabdi Barre, isaga oo u jawaabay kadib go’aankii uu shalay Muqdisho kaga dhawaaqay ee ku aadan doorashooyinka soo socda ee 2026-ka.

Xamza oo Daahfurayay Geeddi socodka Hirgelinta Hannaanka Dhab-u-Heshiin Qaran ayaa shalay sheegay in aan mar kale dib loogu laaban doonin Teendhada Afisyoone, isla markaana xukuumaddiisa ay ka go’an tahay inay qabato doorashooyin qof iyo cod ah.

“Annaga ma qarineyno beenna kama sheegayno, way noo caddahay waana ku shaqeynaynaa mar kale in aanaan ku laaban doorashadii teendhada, qofkii raba in aan ku sii soconno ha ogaado waagii dhaweyd halistii aan galnay, masuuliyadda na saaran ayaa na faraysa in aanaan ku laaban wixii la soo maray” ayuu khudbada ku yiri ra’iisul wasaaruhu.

Fahad Yaasiin oo ka jawaabayay arrintan ayaa sheegay in ra’iisul wasaaraha uu mar weliba ka shaqeynayo rabitaanka madaxweynaha, si uu ugu maamulo doorashada soo socota.

Sidoo kale wuxuu ku eedeeyay Xamza inuu horay si xun ugu soo maamulay doorashadii Jubbaland ee 2019-kii, maadaama uu ahaa guddoomiyihii gudiga doorashada maamulkaas.

Waxaa kale oo uu tilmaamay in ra’iisul wasaaraha ay haboon tahay in uusan ka hadlin hufnaan doorasho, balse uu dib u xasuusto wixii uu horay usoo sameeyay.

“Mudane Ra’iisul Wasaare wax kasta oo kale waad ka hadli kartaa, laakiin fadlan haka hadlin hufnaan doorasho, kaliya dib u xusuuso taariikhdaada dhaw” ayuu ku jawaabay.

Halkan hoose ka akhriso qoraalka Fahad Yaasiin oo dhammeystiran:-

𝐌𝐮𝐝𝐚𝐧𝐞 𝐑𝐚’𝐢𝐢𝐬𝐮𝐥 𝐖𝐚𝐬𝐚𝐚𝐫𝐞,

Shalay ayaad na fahamsiisay sabata uu Madaxweyne Xasan Sheekh kuugu magacaabay xilka Ra’iisul Wasaarha dalka, waana inaad maamusho doorashada soo socota ee 2026.

Mudane Xamse shalay waxaad soo hoggaamisay doorashadii ku dhisneyd saddex isoo qora, laakiin, Madaxweynaha ayaa qofkuu rabo kala baxaya (Jubbaland 2019). Ma waxaad rabtaa inaad maamusho doorasho ku dhisan saddex Xisbi baa taryamaya, laakiin, Madaxweynaha ayaa xisbiguu rabo kala soo baxaya!

Mudane Ra’iisul Wasaare wax kasta oo kale waad ka hadli kartaa, laakiin fadlan haka hadlin hufnaan doorasho, kaliya dib u xusuuso taariikhdaada dhaw.

