Fal-celin culus oo ka dhalatay jawaabta Villa Somalia ay ka bixisay baaqyadii loo diray

By Guuleed Muuse

Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxtooyadda Soomaaliya ayaa iska dhago tirtay baaqyaddii u dambeeyay ee madaxdii hore iyo siyaasiyiinta mucaaradka u jeediyeen, kaasi oo la xiriira xaaladda ka taagan qabuuraha Iskuul Buluusiya, kadib markii kasoo baxay dowladda.

Agaasimaha Madaxtooyadda oo u jawaabay qaar kamid ah madaxdii hore iyo siyaasiyiinta u jeedisay in deg deg looga laabto arrinta Iskuul Buluusiya ayaa ugu jawaabay qoraal ay ka dhalatay fal-celin xooggan, kaasi oo uu ku weeraray kooxda madaxweyne Farmaajo ee Nabad iyo Nolol iyo siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame.

“Siyaasiga kabahooda ku aasay meydka askar Soomaaliyeed oo uu xaqdaro ku laayay islamarkaana qabriyadooda ilaa maanta aysan ehelkoodu aqoon meesha ay ku yaalaan, mayahay qofkii dhihi lahaa “Waxaan aad uga damqanayaa, jirkeyguna la jiriricoonaya,” ayuu yiri agaasime Dige.

“Ma waxaa xurmada qabuuraha ka hadli kara siyaasiga askari Soomaaliyeed oo nool gacanta u galiyey cadawga maanta baddeena doonaya?. Siyaasiga baddii uu muranka geliyay la soo celiyay miyaa garan kara muhiimadda ay Qaranka u leedahay dhismaha xarunta ciidamada badda Soomaaliyeed?.”

Dadka qaar ka fal-celiyay qoraalka jawaabta ee uu soo saaray agaasime Dige ayaa tilmaamay in laga wanaagsanaa in Madaxtooyadda ay sidaan uga jawaabto baaqyaddii ka dhashay go’aanka fajicisada ku noqday bulshada Soomaaliyeed ee ahaa “in dowladda u baahan tahay dhul ay ku aasan yihiin muwaadiniin Soomaaliyeed, ayna tahay in looga saaro maydadka muddo 10 cisho ah.”

Haddaba, sidee looga fal-celiyay?

Xasan Boss: “Sidii la idinku aamini lahaa ayaa dhib ka taagan yahay. Dhul Airport dhiniciisa ku yaalla ayaa hadda ka hor sidaan oo kale loo sheegay in xero ciidan laga dhisayo kadibna siyaasiyiin ayaaba qeybsaday oo laga gaday.”

Maxamed Axmed ayaa isna waxa uu yiri “Agaasime, hadalka siyaasiyiinta soo dhaafa, hoos usoo daadaga, arrinta qaabka loo maareeyay aad bay u fool xuntahey, dadku waxay idinku xukumayaan waa ficilladiina & go’aannadiina ee ma ahan hadal siyaasi kale.”

“Dowladda dhul kale oo cidanka lagu tababaro miyey weyday markii la dhahayo qabuuraha hala soo faago mise qadaraas ayaa halka niga kalay,” ayuu yiri Ilyaas Muxiyadiin.

“Waad asiibtay agaasime,” ayuu yiri Maxamuud Maxamed Cabdulle.

Sakariye Maxamed Isticmaar: “Wax uun damiir ah haddii aad leedahay way ku dhibi lahayd wixii shalay ka dhacay qabuuraha Iskool Boolisiyo. Dowlada dhul ma waayin waliba daafaha magaalada ayay ka sameysan kartaa xero ciidan oo waliba amniga Muqdisho ka qeyb qaadata. Waxa kaliya aan ka naxay waa in aad Sheekh Bashiir Salaad dabin dhex dhigteen.”

“Dowladdu inay dhulkeedi ceshato waa garanay ee mayd la canshuurayo naga dhaadhiciya sida ay ku dhacday,” ayuu yiri Maxamuud Ducaale.

Axmed Cabdinuur “Warkuba waa intaas danqasho ka mahan ee waa dacaayadayn.”

“Agaasime dhulka ciidamada badda waa naqaan waa inyar oo dhanka qorax u dhac ka xigta qabuuraha ee umadda yaan been loo sheegin, dhulkaas waa lakala tuurtay inta badan dowladdii Farmaajo ayaa la isku wada qoray kaliya waxa dhiman in la rabo in ganacsatada laga iibiyo,” ayuu yiri Cabdifataax Cusmaan Xirsi.

Cali Cusmaan Xaaji ayaa isna sidoo kale waxa uu yiri “Warku waa dhan yahay.”