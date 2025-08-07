27.9 C
Thursday, August 7, 2025
Fal-celin xooggan oo ka dhalatay aamusnaanta DF ee faragelinta Itoobiya

By Jamaal Maxamed
Muqdisho (Caasimada Online) – Falcelin xooggan iyo hadal-heyn ayaa ka dhalatay war-saxaafadeed kasoo baxay Dowladda Soomaaliya oo looga hadlay xaaladda gobolka Gedo, kaas oo aan lagu soo hadal qaadin faragelinta ciidamada Itoobiya ee xaaladda gobolkaasi.

Qoraalkan oo kasoo baxay wasaaradda amniga gudaha xukuumadda Soomaaliya ayaa kaliya loogu eedeeyay xubno ka tirsan maamul-goboleedka Jubbaland oo uu ugu horreeyao Madaxweyne ku xigeenka maamulkaas Mudane Maxamuud Sayid Aadan.

Sidoo kale, Dowladda Federaalka ayaa qoraalka ku sheegtay in raggaasi ay faafinayaan warar been abuur iyo marin habaabin ah oo ay ku qarinayaan danbiyada ay faraha kula jiraan.

“Xubnahaas waxaa ka mid ah Maxamuud Sayid Aadan oo horay ugu lug lahaa tacadiyo badan oo ka dhacay oobalka Gedo, waxaana uu maalmahaan danbe ku lug lahaa xogo uu uga been sheegayo xiisadda gobolka Gedo,” ayaa lagu yiri qoraalka Dowladda Federaalka.

Haddaba dhaleeceyn ayaa ka dhalatay ka aamusitaanka dowladda ee dhaq-dhaqaaqyada ciidanka Itoobiya oo haatan saddex cisho uun u qabtay ciidamada dowladda ee ku sugan Beledxaawo, horayna u weeraray ciidamada NISA ee degmada Doolow ee gobolka Gedo.

Qaar kamid ah dadeynaha Soomaaliyeed ee isticmaala baraha bulshada ayaa si caro leh uga falceliyay aamusnaanta dowladda ee xadgudubyada ay gaysaneyso dowladda Itoobiya.

Cabdifitaax Habane:  “Waxaan maqli jiray aabe ninka yar iga celi oo ninka wayn igu siidaa hadda Axmed Madoobe oo kaliya maxaad ka xag xaganeysaan?

Axmed Cabdi Maxamed: “War Ethiopia luuqad adag ma kula hadli wayseen horaa waxa loo yiri miskiin ayaa miskiin fuula maad dhehdeen?”.

Cabdiraxmaan Cumar: “Magaca xabashi maxaa looga ilaaaliyay warqadda?”.

Mahad Diiriye Maxamed: “Xisaabta dhiman maxaa waayey wixi aad tamar haydeen waad so bandhigteen bee?”.

Cabdiraxmaan Sheekh: “Abiy Axmed laga soo cararaa Axmed Madoobe lagu soo ordayaa miyaa?”

Axmed Cabdiwaaxid: “Kistoo yar xattaa xabashida ma u bootayn waydeen war imooda?”.

