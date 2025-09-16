Falcelin aan caadi ahayn oo ka dhalatay tallaabadii uu maanta qaaday Xamza

Muqdisho (Caasimada Online) – Falcelin aan caadi aheyn oo lagu farxay ayaa ka dhalatay tallaabo uu maanta Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya, Xamza Cabdi Barre oo ku baxay cabasho kasoo yeertay garoonka diyaaadaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
Ra’iisul wasaaraha ayaa soo indha-indheeyay qaybaha kala duwan ee dhismaha garoonka, wuxuuna la kulmay mas’uuliyiinta iyo shaqaalaha howsha waday oo uu kala hadlay fadeexa ka taagan garoonka, gaar ahaan nadaafadda, wuxuuna o amray inay wax ka beddalaan adeegga ay u hayaan muwaadiniinta Soomaaliyeed.
”Intaan ka dib looma dul-qaadan karo waxa ka jira garoonka Aadan Cadde, Waxaan ku imid anniga dareen shacab oo cabasho ah, wixii ay sheegayeen iyo wax ka sii liita ayaan ku arkey” ayuu yiri ra’iisul wasaaraha Soomaaliya.
Haddaba sidee looga falceliyay tallaabada uu qaaday Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya?
Axmed Cadaad: “Ra’iisul wasaare Xamse Cabdi Barre– Waa nin daggan, daacad na u ah dalkiisa iyo dadkiisa Soomaaliyeed, una diyaar ah qancinta iyo u shaqaynta Ummadda Soomaaliyeed. Tallaabo wanaagsan buu qaaday Ra’iisul wasaaruhu”.
Sayid Cabdalle: Runta in indhaha la iska saaro waa muhiim Lkn waxaa kasii qurux badan in ficil loo badalo arintaan Ra’iisul wasaare waa inaa ka dhabeysaa”.
Mustaf Mahdi: “Mahadsanid mudane raisul wazaare hadalka isoo jiitay baa waxuu ahaa haddii aad intan qaban weysay waxaad u joogto ayaaba khalad ah”.
Maxamed Cabdulqaadir: “Saan ayaa dowladd iyo wadan lagu dhisi karaa. Waxaan aad ugu faraxsanahay shaqadaa wadaan RW Xamse Cabdi Barre, Somalia oo barwaaqo ah ayaa inoo ballan ah In Sha Allah”.
Zakariye Xasan: “Wlh horey looma arag qof asigoo kaamira hortaagan saan runta u sheegayo lkn mudane ra’iisul wasare allaha ku xifdiyo shaqo wacan ayaa u heysaa bulshada”
Cali Dayib: “Hambalyo mudane raysal wasaare —waxaad tahy masuul la Dareen ah shacabkiisa. Guualyso”.