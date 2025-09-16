CC SHAKUUR iyo FIQI oo si weyn uga dhex-tafatay kadib markii…

Muqdisho (Caasimada Online) – Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo Wasiirka Gaadhaandhigga Soomaaliya Axmed Macallin Fiqi ayay ka dhex-tafatay maanta, kadib markii xildhibaanka oo mucaarad ah uu weerar ku qaaday kooxda Villa Soomaaliya.
Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo shir jaraa’id qabtay ayaa eedeyn culus u jeediyay Madaxweyne Xasan Sheekh, isaga oo ka hadlay arrinta dhulalka iyo dhalinyarada lasoo xir-xiray ee loo haysto inay aflaagaadeeyeen, una gefeen madaxda qaranka.
Xildhibaanka ayaa si weyn uga soo horjeestay xarigga loo gaystay dhalinyaro iska soo duubay muuqaallo lagu baahiyay baraha bulshada oo ay ku aflagaadeeyeen Xasan Sheekh, wuxuuna tilmaamay intaasi ay muujineyso i taal darri haysato madaxda talada haysa.
“Itaal darrada dowladda haysata waxay u dul qaadan la’dahay muuqaalada Tiktok-gga, Madaxweyne xaafadaada iska joog hadaad dulqaad yartahay” ayuu yiri CC Shakuur.
Waxaa kale oo uu intaasi kusii daray “Hadda waxa ay noqotay in madaxda dowladda ay shacabka eryato oo maalin wala lasoo dhajiyo hebel ayaa lasoo xiray oo madaxweynaha wax ka sheegay waa dulqaad la’aan, haddii aad xaq u ku taagan tahay xujo isku difaac”.
Intaas kadib waxaa soo jawaabay Wasiir Axmed Macallin Fiqi oo sheegay in Madasha Samataixinta ee uu ka tirsan yahay Warsame ay isku bedashay meel laga difaaco dadka u gefa madaxda dalka, sida uu hadaka u dhigay.
Fiqi ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in tani ay muujineyso in ajende qaran aysan u taagneyn Madashu ee ay u dhisan tahay dano gaar ah oo siyaasadeed.
“Madashii cambaarta meeshii ay ajende qaran dadka la soo hor istaagi lahayd, waxay isku bedeshay in ay daafacdo dadka madaxda dalka caayaya! Qaar ka mid ah Kama foga in ay dadkaas soo adeejiyeen! CC Shakuur iyo Fiqi oo ay ka dhex-tafatay” ayuu ku jawaabay.
Dagaalkan afka ah ee dhex-maray labada nin ayaa kusoo aadayo, iyada oo weli xubnaha mucaaradka iyo kooxda Villa Somalia ay is hayaan, kuwaas oo horay ugu kala tagay wada-hadallo waqti badan qaatay oo labada dhinac ay ka yeesheen hannaanka doorashooyinka.