FARMAAJO oo si adag uga hadlay khasaaraha ka dhashay banaanbaxa mucaaradka

By Guuleed Muuse
1 min.
Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa si adag uga hadlay abaabul ciidan oo uu sheegay in Dowladda Madaxweyne Xasan Sheekh ay ku wajahday banaanbixii maanta.

Farmaajo ayaa marka hore tacsi u diray ehelada iyo qoysaska dadkii ku nafwaayey dibadbaxyada mucaaradka soo abaabuleen ee ka dhacay magaalada Muqdisho.

“Waxaan tacsi murugo leh u dirayaa ehelada iyo qoysaska dadkii ku nafwaayey dibad-baxyada nabadeed ee shacabka Soomaaliyeed ay kaga soo horjeesteen dhulboobka iyo barakicinta arxan darrada ah ee dowladda Madaxweyne Xasan Sheekh ay kula kaceen shacabka ku dhaqan Muqdisho,” ayuu yiri Madaxweynihii hore ee Soomaaliya.

Tallaabadan ayuu sheegay inay muujinayso halista Madaxweynaha uu muddo xileedkiisa sharciga ahi ku egyahay 15-ka May uu ku wado dalka iyo dadka Soomaaliyeed.

“Abaabulka ciidan ee Dawladda Madaxweyne Xasan Sheekh ay ku wajahday muwaadiniinta gudanayey xaqooda dastuuriga ah ee dibad-baxa nabadeed, waxa ay muujinaysaa halista Madaxweynaha uu muddo xileedkiisa sharciga ahi ku egyahay 15-ka May uu ku wado dalka iyo dadka Soomaaliyeed.”

Sidoo kale, wuxuu caafimaad degdeg ah Alle uga baryay dhammaan dhallinyarada iyo waalidiinta ay soo gaareen dhaawacyadu.

Ugu dambeyntiina, wuxuu shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay gurmadka iyo garab istaagga dadka nugul ee ku barakacay baneynta dhulka danta guud ee Dowladda Federaalka ka fulisay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya.

Si kastaba, mucaaradka oo weli diidan hannaanka uu wax ku wado Xasan Sheekh ayaa wada abaabulka dibadbaxyo ka dhan ah dowladda, waxayna dalbanayaan in talada uu madaxweynuhu soo dhigo dhexda, kadibna la aado doorasho heshiis lagu yahay.

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

