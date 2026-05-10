Xamza oo farriin culus u diray mucaaradka xilli ay kasii dareyso xiisadda

Muqdisho (Caasimada Online) – Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Xamza Cabdi Barre oo maanta ka qeyb-galay munaasabadda xuska Maalinta Yurub (Europe Day) ayaa baaq u direy siyaasiyiinta mucaaradka.
Ra’iisul Wasaare Xamza ayaa ugu baaqay dhammaan dhinacyada siyaasadda in ay ka qeyb qaataan wadatashiyada qaran ee dowladdu u fidisay, iyada oo la ilaalinayo danta qaranka iyo wadajirka shacabka Soomaaliyeed.
Mucaaradka ayaa weli ka meermeeraya gogosha wadatashi ee uu dhigay Madaxweyne Xasan Sheekh, iyagoo abaabulaya banaanbaxyo ka dhan ah Dowladda Federaalka Soomaaliya, xilli ay kasii dareyso xiisadda siyaasadeed ee dalka.
“Marxaladdan muhiimka u ah dhismaha Qaranka, waxa uu dalkeennu u baahanyahay wadatashi iyo wada-shaqayn wax dhisaysa ee ma aha jahwareer siyaasadeed, xalal waara ee ma aha khilaaf aan dhammaad lahayn, midnimo iyo ummad wadajir ah ee ma aha kala qeybinta bulshadax,” ayuu yiri Ra’iisul Wasaare Xamza Cabdi Barre.
Dhinaca kale, Ra’iisul Wasaaraha ayaa bogaadiyey Midowga Yurub iyo dowladaha xubnaha ka ah doorkooda ku aaddan taageerada Soomaaliya.
Xamza ayaa sheegay in Midowga Yurub uu Soomaaliya garab taagnaa xilliyadii ugu adkaa, gaar ahaan taageerada dhinacyada bani’aadannimada, dib-u-dhiska dowladnimada, horumarinta hay’adaha dowladda, amniga iyo dib-u-habeynta dhaqaalaha oo ay door weyn ka qaateen horumarkiisa.
Sidoo kale, wuuxu tilmaamay in Soomaaliya ay sameyneyso horumar la taaban karo, iyada oo dowladdu ay xoogga saartay dib-u-dhiska hay’adaha, xoojinta amniga, horumarinta dhaqaalaha, ballaarinta adeegyada bulshada iyo dardar-gelinta hannaan dimuqraadiyadeed loo dhan yahay.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa xusay in dowladda Soomaaliya ay qorshaynaso in dalka laga hirgaliyo doorashooyin qof iyo cod ah si shacabka Soomaaliyeed ay si toos ah ugu doortaan hoggaankooda.
Waxa kale oo uu tilmaamay in madaxda dowladda ay ka go’antahay wadatashi iyo is-afgarad lagu xoojinayo amniga iyo midnimada qaranka Soomaaliyeed.