FIQI oo sheegay in Puntland qeyb ka aheyn nidaamka doorasho ee golaha wadatashiga

By Guuleed Muuse

Muqdisho (Caasimada Online) – Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Federaalka iyo Dib-u-heshiisiinta XFS Axmed Macallin Fiqi ayaa shaaciyay in dowladda aysan Puntland ku qasbi doonin in ay qeyb ka ahaato heshiiskii 27-kii May ay gaareen madaxda Golaha Wadatashiga Qaran.

Heshiiskan ayaa waxaa qeyb ka ah in laba xisbi oo kaliya dalka laga dhiso, lana bedelo nidaamka baarlamaaniga ah ee hadda Soomaaliya ka shaqeeya.

Wasiir Fiqi ayaa waxa uu sheegay in Puntland oo dhawaan si adag uga hortimid heshiiskaas, ay dibadda ka joogi doonto nidaamkaan doorasho ee dowladdiisu qaadatay.

Nidaamka doorasho ee ku soo baxat heshiiskii Golaha Wadatashiga Qaran ayaa waxaa laga fulin doona afarta dowlad-goboleed iyo gobolka Banaadir, sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Mudane Fiqi.

“Waxaa ku midoobay doorashadan afar dowlad-goboleed iyo Banaadir, Puntland-na waxaan rajeynaynaa in ay mustaqbalka dhow qeyb ka noqon doonto haddii alle idmo,” ayuu yiri wasiir Fiqi.

Wasiir Fiqi ayaa sidoo kale wuxuu tilmaamay in diidmada Puntland aysan hor istaagi doonin dhaqan-galinta doorashada lagu heshiiyay, xilli heshiiskii 27-kii May ee Golaha Wadatashiga Qaran uu la kulmayo diidmo xooggan.

“Shan sano kadib waa u furan tahay Puntland in ay kasoo qeyb-galaan doorashadan,” ayuu hadalkiisa sii raaciyay wasiir Axmed Macallin Fiqi.

Hadalka wasiirka ayaa imanaya ka gadaal markii Puntland ay ka hortimid heshiiskaas, oo ay sheegtay in aysan qeyb ka ahaan doonin nidaamka doorasho ee lagu gaaray golaha ay dibad jooga ka tahay muddooyinkii dambe.

Madaxweyne Deni oo dhawaan ka hadlay arrintaas ayaa waxa uu sheegay in Golaha Wadatashiga Qaran uusan aheyn Golle Dastuuri ah, awoodna uusan u laheyn gaarista go’aamo illaa heerkaas ah.

Wuxuu intaas ku daray inay jirto halis aan indhaha laga qabsan karin oo la xiriirta go’aamada joogtada ah ee ka imaanaya Golaha Wadatashiga Qaran, taas oo halis ku ah midnimada dalka iyo dowladnimada nugul ee Soomaaliya, waa sida uu hadalka u yiri Saciid Cabdullaahi Deni.

Isku soo wada duubo, Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa weli ayaa ku adkeysanaya dhaqan-gelinta heshiiskaas, oo dhigaya in dalka uu yeesho laba xisbi qaran, sidoo kalena meesha laga saaro ra’iisul wasaaraha oo lagu beddelo madaxweyne ku-xigeenka, waxaana si weyn uga horyimid madaxdii hore iyo siyaasiyiinta mucaaradka.