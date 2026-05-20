Xujeyda Soomaaliyeed oo ku banaanbaxay Wasiir Roobow kadib markii…

Makkah (Caasimada Onlinee) – Qaar kamid ah Xujeyda Soomaaliyeed ee ku sugan dalka Boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa maanta ku banaanbaxay Wasiirka Wasaaradda Awqaafta iyo Arrimaha Islaamka Soomaaliya, Sheekh Mukhtaar Roobow Cali (Abuu Mansuur), iyaga oo cabasho ka muujinayo adeeg xumo iyo in la dayacay.
Muuqaal kooban oo si weyn ugu baahay baraha bulshada ayaa muujinayo Xujeyda oo ku xoomaya gaariga wasiirka, iyadoo mid kamid ah uu isku dhigay baabuurka, taas oo keentay in Roobow uu soo dago, kadibna uu sidaas ku dhageysto cabashadooda.
Mid kamid ah Xujeyda oo kasoo muuqday Video-ga ayaa sheegay in la dajiyay goob ka fog Xajka, sidoo Kalena ay haysato gaadiid la’aan iyo cunto yari.
“Baahi ayaa na hayso baabuur aan raacno maleh Xaramka waa naga fogyahay,” ayuu yiri mid kamid ah Xujeyda Soomaaliyeed oo ka hadlayay dhibaatada haysata.
Sidoo kale, Xaaji kale ayaa sheegay in Soomaalida ay ku dayac yihiin magaalooyinka Sacuudiga, halka muwaadiniinta dalal kale ay haystaan daryeel iyo basas gaar ah oo ay raacaan.
“Itoobiyaan 5 kun ayaa kasoo Xajisay bas ayay leeyihiin badar ayay leeyihiin, daawo ayay leeyihiin annaga maxaan ku waynay?” ayuu ku dooday muuwaadin kale oo Soomaaliyeed.
Intaas kadib waxaa soo farogeliyay cabashadan Wasiirka Awqaafta iyo Arrimaha Islaamka ee Xukuumadda Soomaaliya oo ballan qaaday in si degdeg ah uu wax uga qaban doono arrintan, isaga oo sidoo kale tilmaamay inuu aad uga xun yahay xaaladda haysata Xujeyda Soomaaliyeed.
Inkastoo ay soo baxeen sanadkan dal-daloolo ku aadan dhibaatooyin ay wajahayaan Xujeyda Soomaaliyeed ayaa haddana doorka Dowlad Federaalka wuxuu yahay inay daryeesha Xujeyda, kana war qabto safarkood, maadaama ay yihiin kuwa dhaqaalaha ugu badan looga qaado bixitaankooda.