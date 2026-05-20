30.9 C
Mogadishu
Wednesday, May 20, 2026
Wararka

Xujeyda Soomaaliyeed oo ku banaanbaxay Wasiir Roobow kadib markii…

By Jamaal Maxamed
1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Makkah (Caasimada Onlinee) – Qaar kamid ah Xujeyda Soomaaliyeed ee ku sugan dalka Boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa maanta ku banaanbaxay Wasiirka Wasaaradda Awqaafta iyo Arrimaha Islaamka Soomaaliya, Sheekh Mukhtaar Roobow Cali (Abuu Mansuur), iyaga oo cabasho ka muujinayo adeeg xumo iyo in la dayacay.

Muuqaal kooban oo si weyn ugu baahay baraha bulshada ayaa muujinayo Xujeyda oo ku xoomaya gaariga wasiirka, iyadoo mid kamid ah uu isku dhigay baabuurka, taas oo keentay in Roobow uu soo dago, kadibna uu sidaas ku dhageysto cabashadooda.

Mid kamid ah Xujeyda oo kasoo muuqday Video-ga ayaa sheegay in la dajiyay goob ka fog Xajka, sidoo Kalena ay haysato gaadiid la’aan iyo cunto yari.

“Baahi ayaa na hayso baabuur aan raacno maleh Xaramka waa naga fogyahay,” ayuu yiri mid kamid ah Xujeyda Soomaaliyeed oo ka hadlayay dhibaatada haysata.

Sidoo kale, Xaaji kale ayaa sheegay in Soomaalida ay ku dayac yihiin magaalooyinka Sacuudiga, halka muwaadiniinta dalal kale ay haystaan daryeel iyo basas gaar ah oo ay raacaan.

“Itoobiyaan 5 kun ayaa kasoo Xajisay bas ayay leeyihiin badar ayay leeyihiin, daawo ayay leeyihiin annaga maxaan ku waynay?” ayuu ku dooday muuwaadin kale oo Soomaaliyeed.

Intaas kadib waxaa soo farogeliyay cabashadan Wasiirka Awqaafta iyo Arrimaha Islaamka ee Xukuumadda Soomaaliya oo ballan qaaday in si degdeg ah uu wax uga qaban doono arrintan, isaga oo sidoo kale tilmaamay inuu aad uga xun yahay xaaladda haysata Xujeyda Soomaaliyeed.

Inkastoo ay soo baxeen sanadkan dal-daloolo ku aadan dhibaatooyin ay wajahayaan Xujeyda Soomaaliyeed ayaa haddana doorka Dowlad Federaalka wuxuu yahay inay daryeesha Xujeyda, kana war qabto safarkood, maadaama ay yihiin kuwa dhaqaalaha ugu badan looga qaado bixitaankooda.

- Advertisement -
QORAALKII HORE
Saraakiishii ugu badneyd oo kusii qulqulaya Baydhabo + Ujeedka
Jamaal Maxamedhttp://caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved