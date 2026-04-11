Geelle oo mar lixaad loo doortay madaxweynaha JABUUTI

Jabuuti (Caasimada Online) – Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa ku guuleystay doorashadii lixaad ee muddo-xileedkeedu yahay shanta sano iyadoo natiijada la shaaciyay maanta ka dib doorasho ay qaadaceen inta badan mucaaradka, isagoo helay in ka badan 97.81% codadkii la dhiibtay, xogta rasmiga ah ee wasaaradda arrimaha gudaha Sabtidii ayaa muujisay.
Codbixintii Jimcihii ayaa waxaa ku tartamay hal musharrax oo la tartamayey Maxamed Faarax Samatar. Xogta wasaaradda arrimaha gudaha ayaa muujisay in uu kaalinta labaad galay isagoo helay 2.19% 168,233 cod ee la dhiibtay.
Geelle ayaa ku guuleystay doorashadii ugu dambeysay ee 2021-ka, waxaana qaadacay inta badan mucaaradka, isagoo helay in ka badan 97% codadkii la dhiibtay. Waxa uu ku dhawaaqay in uu xilka ka tagayo sanadkan, balse wax ka bedelka dastuurka bishii November ayaa meesha ka saaray da’da sare ee 75 musharaxiinta madaxtinimada.
Dadka dhaliila codeynta ayaa ku tilmaamay mid aan loo tartamin, halka taageerayaashuna ay ku doodayaan in hoggaamiyaha 78 jirka ah uu xasillooni gaadhsiiyay dalka ku yaalla Geeska Afrika oo istaraatiiji ah.
Siyaasiga caanka ah ee Daahir Axmed oo la hadlay BBC-da ayaa sheegay in sababta ay u qaadacayaan doorashada Jabuuti ay tahay in aan loo oggolayn in ay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah, taasoo ay aaminsan yihiin in ay wax u dhimeyso hannaanka dimuqraadiyadda iyo sharcinimada natiijada doorashada.
Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ayaa u ololeeyay xasiloonida iyadoo ay jirto xiisadaha gobolka, gaar ahaan kuwa ku xiran colaadaha Bariga Dhexe, halka Samatar uu diiradda saaray dib u habeynta dhaqaalaha iyo waxbarashada.
Geelle ayaa xukunka hayay tan iyo 1999-kii, waana madaxweynihii labaad ee dalkaasi yeesho tan iyo markii uu xornimada ka qaatay Faransiiska 1977-kii.