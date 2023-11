Golaha Ammaanka QM oo go’aan cusub kasoo saaray howlgalka ATMIS ee Somalia

By Jamaal Maxamed

New York (Caasimada Online) – Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa maanta soo saaray go’aan cusub oo ku socda howlgalka ATMIS ee ka socda gudaha Soomaaliya, kadib shir ku yeesheen magaalada New York, kaas oo lagu ansixiyay qaraar tirsigiisu yahay 2710, oo ku guuleystay taageerada wadajirka ah ee 15-ka xubnood ee golaha, una fasaxaya dalalka xubnaha ka ah Midowga Afrika in ilaa 17,626 askari ay geeyaan ATMIS ilaa 31-ka December ee sanadkan 2023-ka, kuwaas oo ka qayb qaadan doono wajiga labadaad ee dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ee ka socda dalka.

Golaha ayaa mudd kordhin lix bilood ah u sameeyay Ciidamada Midowga Afrika ee jooga gudaha Soomaaliya, ayada oo la gaarsiiyay illaa 30-ka June ee sanadka soo socda2024.

Sidoo kale qaraarkan ayaa ka codsanayaa dowladda Soomaaliya iyo Midowga Afrika in ay sameeyaan qiimeyn farsamo oo wadajir ah ugu dambeyn 31-ka March, 2024-ka, si loo qiimeeyo wejiga labaad ee dhimista iyo in la ogaado casharrada lagu ogeysiinayo qorsheynta dhimista ATMIS-ka.

Arrintan ayaa waxa aytimid, ayada oo Arbacadii lasoo djaafay ay Golaha ay si wadajir ah u ansixiyeen dhaqdhaqaaqa farsamo ee cunaqabateynta Soomaaliya ilaa kowda December, 2023, si waqti dheeri ah loogu ogolaado wada xaajoodka kordhinta joogtada ah ee tallaabooyinka xaddidan.

Go’aankan ayaa kusoo aaday, ayada oo la filayay in dhammaadka bisha September ee sanadkan ay dalka baxaan illaa 3,000 oo askari oo kamid ah ciidamada ATMIS.

Dhanka kale, Golaha Ammaanka ee QM ayaa dowladda federaalka ka codsaday inay bixiso warbixin dheeri ah oo ay ku jirto qorshe cusub oo ciidan dhisid ah.

ATMIS ayaa dhankeeda waxaa lagu booriyay doorkeeda ku aadan nabad dhiska Soomaaliya, gaar ahaan dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab.

Si kastaba, Golaha Ammaanka ee QM ayaa howlgalka Midowga Afrika oo la oran jiray AMISOM u beddashay ATMIS bishii April ee 2022-kii, si loo ballaariyo howlgalkaan ku kooban Afrika, loogana dhigo mid ay ka qaybgeli karaan wadamada ka baxsan Qaaradda.