28.1 C
Mogadishu
Monday, April 13, 2026
Wararka

Golaha Wasiirrada oo ansixiyay magacaabista Nuur Maxamuud Sheekh

By Guuleed Muuse
Less than 1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Muqdisho (Caasimada Online) – Golaha Wasiirrada Soomaaliya ayaa kulankoodii maanta cod aqlabiyad ah ku ansixiyay magacaabista danjire, xilkaas oo loo magacaabay Nuur Maxamuud Sheekh kadib soo jeedinta Wasaaradda Arrimaha Dibedda iyo Iskaashiga Caalamiga ah.

Danjire Nuur ayaa horey xilal sar-sare uga soo qabtay Urur-goboleedka IGAD, isla markaana ah diblumaasi xirfad sare u leh xiriirka caalamiga ah.

Ra’iisul Wasaare Xamza Cabdi Barre oo ka hadlay ansixinta golaha kadib ayaa sheegay in kaadirka aqoonta durugsan u leh dublumaasiyadda uu xoojinayo siyaasadda arrimaha dibedda ee Soomaaliya.

Sidoo kale, Ra’iisul Wasaaraha ayaa Danjire Nuur Maxamuud Sheekh u rajeeyay guul iyo xil-gudasho hufan.

Kulankii maanta ee Golaha Wasiirrada ayaa sidoo kale waxaa lagu ansixiyey Agaasimaha Guud ee Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda Soomaaliya.

Xuseen Khaasim Yuusuf ayaa loo magacaabay agaasimaha cusub ee Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda, kadib soo jeedinta Wasaaradda Amniga Gudaha ee JFS.

Xuseen ayaa beddelaya Mustafa Dhuxulow, oo ahaa agaasimihii Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda Soomaaliya.

- Advertisement -
QORAALKII HORE
QORAALKA XIGA
Guuleed Muusehttp://www.caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu.

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved