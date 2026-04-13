Soomaali sitay dahab ku kacaya malaayiin dollar oo lagu xiray dalka…

Mumbai (Caasimada Online) – Booliiska Hindiya ayaa magaalada Mumbai ku xiray 26 qof oo Soomaali ah, kuwaas oo 23 kamid ah ay dumar yihiin kaddib markii lagu qabtay dahab miisaankiisu dhan yahay 29.4 kiilo garaam.
Dahabkan ayaa lagu qiyaasay qiimo dhan $4.2 milyan oo doollar, sida ay xaqiijiyeen ilo wareedyo kala duwan oo ka tirsan laamaha amniga Hindiya.
Dadka la qabtay ayaa la xiray kaddib markii ay dhaafeen xadka xadidan ee dahabka loo ogol yahay in si sharci ah lagu soo geliyo gudaha Hindiya. Dowladda Hindiya ayaa sidoo kale la wareegtay dhammaan dukumiintiyadii safarka, dahabkii ay wateen iyo hantidii kale ee ay lahaayeen, iyadoo kiiskan loo arko mid la xiriira tahriibka macdanta qaaliga ah.
Wararka ayaa intaas ku daraya in sii deynta dadkaas ay ku xirnaan doonto bixinta lacag dhan $46,000, taas oo lagu sheegay ganaax ama kharash la xiriira habraaca sharciga.
Saraakiisha Hindiya ayaa sheegay in baaritaanno dheeraad ah lagu hayo dadka la xiray, si loo ogaado halka uu dahabkan ka yimid iyo ciddii abaabushay. Waxaana la sheegay in arrintan loo arko mid qayb ka ah isku dayo sii kordhaya oo la xiriira tahriibinta dahabka iyo alaabooyinka qaaliga ah ee dalkaas la soo geliyo.
Qiimaha dahabka ee dalka Hindiya ayaa ka sarreeya kan dalalka qaar ee gobolka, sida Kenya oo ay dadka la xiray ka soo safreen. Tani ayaa keentay in kooxo kala duwan ay isku dayaan in ay dahab si sharci-darro ah ugu soo geliyaan dalkaas, iyagoo doonaya faa’iido dhaqaale oo weyn.
Xukuumadda New Delhi ayaa horey u adkeysay kontaroolada garoomada diyaaradaha iyo xuduudaha dalka, si looga hortago tahriibinta dahabka iyo alaabooyinka kale ee qaaliga ah.
Ciidamada ammaanka ayaa si gaar ah u baaraya rakaabka ka imanaya dalal loo arko in laga keeno dahab aan la canshuurin.
Kiiskan ayaa ku soo aadaya xilli dowladda Hindiya ay xoojisay la-dagaallanka tahriibka iyo lacagaha sharci-darrada ah, iyadoo tallaabooyin adag ka qaadaysa dadka lagu helo falalka noocan ah, si loo ilaaliyo dhaqaalaha iyo nidaamka ganacsi ee dalka.