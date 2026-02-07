Daawo: Guddoonka golaha shacabka oo qaaday tallaabo uga sii dareysa xiisada taagan

Muqdisho (Caasimada Online) – Guddoonka Baarlamaanka Soomaaliya oo warsaxaafadeed soo saaray ayaa maanta qaaday tallaabo uga sii dareysa xiisadda ka taagan golaha ee ka dhalatay wax ka beddalka Dastuurka KMG ka ah.
Qoraal kooban oo lagu baahiyay bogga Facebook-gga ee Golaha Shacabka ayaa waxaa lagu sheegay in xildhibaannada labada Gole ay ka doodeen wax ka beddalka cutubka 4-aad ee Dastuurka, xilli saaka la arkayey buuq iyo ismari-waa hareeyey fadhigii maanta.
“Mudanayaasha Labada Aqal ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo yeeshay kulan wadajir ah ayaa ka dooday qodobo ka mid ah cutubka 4-aad ee dastuurka Kmg ah” ayaa lagu yiri warka qoraalka ah.
Aqalka Sare ayaa dhankiisa isaguna shaaciyay go’aan kan lamid ah, waxaana xoghayaha Guddiga Dib-u-eegista Dastuurka Senator Saciid Cabdi Xasan Cowke uu yiri “Xildhibaannada labada Aqal waxaa laga rabaa inay mas’uuliyadooda ka gutaan Dastuurka Dalka, oo aan wadatashi kala yeelanay dhammaan heerarka kala duwan ee bulshada iyo laamaha dowladda”.
Dhinaca kale, Guddiga Madaxabanaan ee Dastuurka oo isna qoraal soo saaray ayaa sheegay in Baarlamaanka oo ka dooday soo jeedimaha wax ka beddealka qodobada Dastuurka, gaar ahaan Qodobbada 49aad, 50aad iyo 54aad.
“Kulanka 11aad ee Labada Aqal ee Baarlamaanka oo ajendihiisu ahaa ka doodista soojeedin kooban oo ku saabsan Qodobbada 49aad, 50aad iyo 54aad ee Cutubka 4aad oo uu shirguddoomimayay Guddoomiye Ku-xigeenka 1aad ee Aqalka Sare Sen. Cali Shacban Ibrahim ayaa hadda soo xirmay” ayuu yiri guddigu.
Waxaa kale oo uu bayaanka intaasi kusii daray “Guddomiyaha Guddiga Madaxabannaan ee Dastuurka Avv. Burhan Adan Omar ayaa Xildhibannada Labada Aqal ee Baarlamaanka u soo bandhigay soojeedimaha Wax-kabedeelka Cutubyada 5aad Ilaa 9aad ee Dastuurka, iyo soojedin kooban oo ku saabsan Qodobbada 49aad, 50aad iyo 54aad ee Cutubka 4aad”.
Tallaabadan ayaa kusoo aaday, xilli weli xildhibaannada diidan Dastuurka ay buuq iyo fawdo ka wadaan golaha dhexdiisa, waxaana maanta xarunta la geeyay ciidamo dheeraad ah oo Boolis ah, si loo xakameeyo dhaq-dhaqaaqa.
Si kastaba, Lama oga sida ay wax noqon doonaan waxaase guddoonka sare ee Baarlamaanka uu u muuqdaa inuu qaatay go’aan uu kusii wadayo meelmarinta wax ka beddalka Dastuurka oo haatan xiisadda ugu wayn ay ka taagan tahay.