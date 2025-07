Guul-darro joogto ah – Sidee Imaaraadku ugu fashilmay dalka kasta oo uu faro-geliyey?

Abu Dhabi (Caasimada Online) – Siyaasadda arrimaha dibadda ee Isutagga Imaaraatka Carabta (UAE) ayaa wajahday caqabado badan sannadihii u dambeeyay. Laga soo bilaabo dhicitaankii Bashar al-Assad ee Suuriya, kaddib markii Abu Dhabi ay gelisay raasamaal siyaasadeed oo aad u weyn sidii ay xiriirka ula caadiyayn lahayd xukuumaddiisa, illaa iyo guul-darrooyinkii milateri ee dhowaan soo gaaray Ciidanka Taageerada Degdegga ah ee Suudaan (RSF), oo uu Imaaraatku taageerayay. Inkastoo ay jireen eedeymo la aamini karo oo ku saabsan xasuuq, khamaarradii dhowaa ee Abu Dhabi ay ka gashay gobolka ma aysan miro dhalin.

Taas beddelkeeda, waxay sii xumeeyeen muuqaalka caalamiga ah ee Imaaraatka, waxay iska horkeeneen xulafadiisa Khaliijka, waxayna geliyeen waddo isku dhac ah oo ka horjeedda hadafyada siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka.

Maxay Bariga Dhexe dhabarka ugu jeedisay Imaaraatka Carabta?

Kahor weerarkii kediska ahaa ee Jabhadda Xoreynta Shaam (Hayat Tahrir al-Sham’s – HTS) ay ku qaadday xukuumaddii Assad, kaasoo horseeday in xukunka laga tuuro, caadaynta xiriirka u dhexeeya Suuriya iyo wadamada Khaliijka ayaa si xowli ah ku socday, iyadoo Abu Dhabi ay hormuud ka ahayd. Sanadkii 2018, Imaaraatku wuxuu noqday dalkii ugu horreeyay ee Khaliijka ee dib uga fura safaaraddiisa Suuriya, toddobo sano kaddib markii uu xiray markii uu qarxay dagaalkii sokeeye.

Isagoo ka hadlayay munaasabad loogu dabaaldegayay Maalinta Qaranka Imaaraatka oo lagu qabtay Dimishiq, ku-simaha danjiraha Abu Dhabi u fadhiya Suuriya, Abdul-Hakim Naimi, wax shaki ah kama uusan tegin dhinaca uu Imaaraatku ka taagnaa colaadda, “Waxaan rajeynayaa in nabadgelyo, ammaan, iyo xasillooni ay ka hirgasho Jamhuuriyadda Carbeed ee Suuriya iyadoo hoos harsaneysa hoggaanka xikmadda leh ee Dr. Bashar al-Assad.”

Tallaabo kale oo muujineysay xiriirka sii xoogeysanayay, sanadkii 2021, Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Imaaraatka, Sheikh Abdullah bin Zayed, ayaa kula kulmay Assad magaalada Dimishiq si ay uga wada hadlaan xoojinta xiriirka dhaqaale ee labada dal.

Kulankaas ayaa cambaareyn kala kulmay maamulka Biden.

“Waxaa na walaaciyay wararka ku saabsan kulankan iyo fariinta uu dirayo,” ayuu afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Ned Price ku sheegay shir jaraa’id. “Sidaan horay u sheegnay, maamulkan ma muujin doono wax taageero ah oo lagu caadiyaynayo ama lagu soo celinayo sumcaddii Bashar al-Assad, oo ah kaligii-taliye arxan daran.”

Assad ayaa markii dambe booqday Imaaraatka sanadkii 2022, taasoo ahayd safarkiisii ugu horreeyay ee diblomaasiyadeed oo uu ku tago dal Carbeed tan iyo markii uu qarxay dagaalkii sokeeye. Booqashadu waxay ahayd mid si toos ah uga horjeedday maamulka Biden, kaasoo isku daygiisii ahaa in la go’doomiyo Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, oo ah xulafo muhiim ah oo Assad leeyahay, uu ku guuldareystay inuu ka helo taageero ku filan wadamada Khaliijka.

Bishii Janaayo 2024, Abu Dhabi waxay soo gabagabeysay geeddi-socodkii dib u soo celinta xiriirka ay la leedahay Dimishiq iyadoo u magacawday Hassan Ahmad al-Shihi danjiraha Suuriya, taasoo ka dhigtay markii ugu horreysay ee Imaaraatku uu danjire u magacaabo dalkaas la daalaadhacayay muddo ku dhow saddex iyo toban sano.

Kow iyo toban bilood kaddib markii Imaaraatku uu si buuxda u caadiyeeyay xiriirka uu la leeyahay Suuriya, HTS waxay weerarkeeda ku qaadday xukuumaddii Assad. Iyadoo magaalooyin is-daba-joog ah ay ku dhacayeen gacanta fallaagada, isla markaana uu garwaaqsaday inaan wax gurmad ahi u imaaneyn, maadaama ay wakiillada Iran baaba’een oo Ruushkuna uu ku dhex milmay dagaalkiisa Ukraine, ayuu Assad dalka isaga cararay. Dhicitaanka xukuumaddiisii ayaa meesha ka saartay sannado badan oo raasamaal siyaasadeed ah oo Imaaraatku geliyay soo celinta sumcaddii kaligii-taliye arxan daran, waxayna sii murjisay xiriirka ay la leeyihiin dowladda cusub ee Islaamiga ah, taasoo hadda si shaki leh u eegaysa Abu Dhabi.

In kasta oo uu ahaa weerarka HTS mid lama filaan ah, oo qabtay jilayaal badan oo gobolka ah, haddana raasamaalkii siyaasadeed ee Imaaraatku geliyay caadaynta xiriirka Assad ma uusan keenin wax faa’iido ah xitaa ka hor burburkii xukuumaddiisa. Dhiirigelinta Abu Dhabi ee ay hormuudka uga noqotay dib u soo celinta xiriirka Dimishiq waxaa horseeday labo hadaf: in la yareeyo saameynta Iran ee Suuriya iyadoo la siinayo Assad beddel kale, iyo in la joojiyo ka ganacsiga daroogada captagon ee soo gelaysa Imaaraatka.

Isku daygii saaxiibtinimo ee lala yeeshay Assad wuxuu ku guuldareystay inuu gaaro labada hadafba.

Imaaraatku wax yar ayuu ka faa’iiday xiriirkii uu la lahaa Assad

Captagon, oo ah daroogo synthetic ah oo aad loo qabatimo oo lagu soo saaro Suuriya laguna soo geliyo Khaliijka iyadoo ay ilaalinayaan qoyska Assad, waxay u ahayd xarig nololeed xukuumadda cunaqabateynta culus la saaray, iyadoo lagu qiyaasay inay ka soo gasho dakhli dhan $7.3 bilyan sanadkii. Assad wuxuu u isticmaalay ka ganacsiga Captagon gorgortan ahaan wada xaajoodyada uu la galo wadamada Carabta — isagoo si dhab ah ugu handadaya siyaasado isaga u roon, cabsi gelintuna ay tahay inuu ku faafiyo cudurka daroogada gudahooda.

Markii ay caadeysay xiriirka ay la leedahay dowladda Assad, Abu Dhabi waxay rajeyneysay in xukuumaddu ay qaadi doonto tallaabooyin lagu xakameynayo ka ganacsiga daroogada sharci-darrada ah. Si kastaba ha ahaatee, daroogooyinku waxay sii wadeen inay si aan xannibaad lahayn u soo galaan Imaaraatka, maadaama uu Assad diiday inuu ka tanaasulo il-dakhli oo sidaas u weyn. Bishii Febraayo 2023, saraakiisha Gegida Diyaaradaha Abu Dhabi waxay qabteen nin watay 4.5 milyan oo kaniini oo Captagon ah oo ku qarsoon qasacado cunto ah isagoo isku dayayay inuu ka gudbiyo kastamka.

Sannadkaa dabayaaqadiisii, mas’uuliyiinta Dekedda Jebel Cali waxay qabteen 86 milyan oo kaniini oo Captagon ah oo ku qarsoonaa shan konteenar oo maraakiib ah, kuwaasoo qiimahooda suuqa lagu qiyaasay in ka badan $1 bilyan.

Dadaallada Imaaraatka ee ahaa in Assad laga fogeeyo Iran ayaa sidoo kale fashilmay, maadaama aysan Dimishiq muujin wax calaamad ah oo ay ku dhimayso xiriirka ay la leedahay Tehran. Iran waxay u ololeysay soo celinta xiriirka u dhexeeya Assad iyo wadamada deriska ah, iyadoo u arkeysa caadaynta aan kharashka lahayn ee mid ka mid ah xulafadeeda muhiimka ah ee gobolka inay faa’iido u tahay amnigeeda.

Intii lagu guda jiray booqasho uu ku tagay Dimishiq sanadkii 2022, Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Iran, Amir-Abdollahian, wuxuu ka hadlay dadaalka caadaynta Carabta iyo Suuriya, “Waan soo dhaweyneynaa xaqiiqda ah in qaar ka mid ah wadamada Carabta ay isku dayayaan inay caadeeyaan xiriirka ay la leeyihiin Jamhuuriyadda Carbeed ee Suuriya iyagoo qaadanaya hab cusub. Waan ku faraxsanahay.”

Ku khamaaridda in Assad uu xukunka sii heyn doono ma ahayn khamaarkii xumaa ee keliya ee Imaaraatku uu ka galay gobolka; Ciidanka Taageerada Degdegga ah (RSF), oo ah kooxda maleeshiyada ah ee Abu Dhabi ay taageereysay si ay ugu guuleystaan dagaalka sokeeye ee Suudaan, ayaa hadda dib u gurasho ku jira kaddib markii ay horumarro xawli ah sameeyeen bilowgii colaadda.

Sidee ayuu Imaaraatku uga jawaabay dagaalkii sokeeye ee Suudaan?

Dagaalka sokeeye ee Suudaan wuxuu ka dhashay khilaaf hoggaamineed oo u dhexeeyey General Mohamed Hamdan “Hemedti” Dagalo, taliyaha RSF, iyo General Abdel Fattah al-Burhan, madaxa Ciidamada Qalabka Sida ee Suudaan iyo madaxweynaha aan rasmiga aheyn ee dalka. Labada jeneraal waxay isku khilaafeen siyaasadda qaran iyo sida maleeshiyada Hemedti oo ka kooban 100,000 oo askari loogu dari lahaa ciidanka.

Rasaastu waxay dhacday Abriil 15, 2023, markii Ciidamada Qalabka Sida ee Suudaan ay ka jawaabeen wax ay u arkeen inay yihiin ciidan geyn colaadeed oo ay samaysay RSF. Sida dagaallada sokeeye badankood, dadka rayidka ah ayaa ku dhex jira israsaasaynta, taasoo horseeday dhimashada tobanaan kun oo qof, macaluul baahsan, iyo dhibaato qaxooti oo keentay in ka badan 12 milyan oo reer Suudaan ah ay ka barakacaan guryahooda.

Abu Dhabi waxay miisaankeeda saartay Hemedti iyo ciidankiisa RSF kaddib markii ninka xoogga badan uu helay kalsoonida Imaaraatka, isagoo ciidamadiisa u diray inay ka dagaallamaan dagaalladii Imaaraatka ee Yemen iyo Libya. Imaaraatku wuxuu Hemedti u arkaa ilaaliyaha kaydkiisa dahabka ee Suudaan, iyo sidoo kale maalgashiyadiisa kale ee dalka, sida qorshayaashiisa horumarinta dekedaha ee balaayiinta dollar ah. Markay taageerto Hemedti, Abu Dhabi waxay dooneysaa inay hubiso in marka colaaddu ay degto, ay saami ku yeelan doonto mustaqbalka Suudaan.

Inkastoo ay si isdaba joog ah u sheegtay dhexdhexaadnimadeeda, Imaaraatku wuxuu ahaa ka-qaybgale firfircoon oo colaadda ka tirsan, isagoo sii dheereeyay dagaalka isagoo hub siinaya RSF kuna xoojinaya darajooyinka maleeshiyada calooshood-u-shaqaystayaal.

Warbixin baaritaan ah oo uu sameeyay The Wall Street Journal ayaa lagu ogaaday in Global Security Services Group (GSSG), oo ah shirkad amni oo gaar loo leeyahay oo fadhigeedu yahay Abu Dhabi, ay qoratay calooshood-u-shaqaystayaal reer Colombia ah si ay uga dagaallamaan Suudaan. GSSG, oo ku xayaysiisa website-keeda inay tahay bixiyaha keliya ee amniga gaarka ah ee dowladda Imaaraatka isla markaana ku faanta liiska macaamiisha oo ay ku jiraan wasaarado badan oo dowladda Imaaraatka ah, ayaa fududeysay geynta calooshood-u-shaqaystayaasha Colombia ee colaadda iyadoo ka soo tahriibinaysa xadka Libya oo ay gelineyso gobolka Darfur ee ay maamusho RSF.

Intaa waxaa dheer xoojinta darajooyinka RSF, Abu Dhabi waxay sidoo kale isticmaashay marmarsiiyo gargaar bani’aadamnimo si ay hub ugu gaarsiiso maleeshiyada. Sida ka dhacday Uganda, markii saraakiisha Gegida Diyaaradaha Entebbe ay baareen diyaarad xamuul ah oo uu soo diray Imaaraatku, halkii ay ka heli lahaayeen gargaar bani’aadamnimo sida ku cad liiska duulimaadka, saraakiishu waxay heleen sanduuqyo ay ka buuxaan rasaas iyo hub loogu talagalay RSF.

Marka aysan shaacin taageerada ay u heyso RSF, Abu Dhabi waxay dooneysaa inay u isticmaasho maleeshiyada si ay ugu hormariso danaha ay ka leedahay Suudaan iyadoo isla markaa iska fogeyneysa koox maleeshiyo ah oo lagu yaqaanno xadgudubyada xuquuqda aadanaha.

Warbixin ay soo saartay Amnesty International oo cinwaankeedu yahay Dhammaanteen way na kufsadeen: Rabshadaha Galmada ee ka dhanka ah Haweenka iyo Gabdhaha Suudaan ayaa iftiimisay dhaqanka kufsiga ee nidaamsan ee RSF. Warbixintu waxay diiwaangelisay 36 kiis oo kufsi ah oo ay maleeshiyadu u geysteen haween iyo gabdho da’doodu gaarayso ilaa 15 sano. Mid ka mid ah kiisaska waxaa ka mid ah sheeko naxdin leh oo ku saabsan kalkaaliso caafimaad oo ka timid gobolka Khartoum oo ay maleeshiyada RSF ka afduubteen gurigeeda oo la geeyay isbitaalka Al-Amal, halkaas oo lagu qasbay inay daweyso dagaalyahannada RSF ee dhaawaca ah. Maalintii labaad ee maxbuusnimadeeda, sideed askari oo RSF ah ayaa soo galay qolkeedii lagu hayay waxayna bilaabeen inay garaacaan oo kufsadaan, taasoo keentay in nabarkeedii qalliinka dhalmada (C-section) ee aan weli bogsan uu furmo.

Amnesty International waxay sidoo kale diiwaan gelisay kiisas addoonsi galmo ah oo ay kooxda fallaagada ahi ka geysteen Khartoum, halkaas oo askarta RSF ay afduubteen haween, xaaladaha qaarna, ay ku hayeen in ka badan 30 maalmood. Haweenka waxaa lagu hayay guryo u dhow baraha kontrol ee RSF waxaana si isdaba joog ah loo jirdilay loona kufsaday.

Xiriirka Imaaraatka ee RSF wuxuu ka dhigay kuwo dembiga la wadaaga

Taageerada joogtada ah ee Abu Dhabi ee RSF, inkastoo ay jirto diiwaanka xun ee maleeshiyada ee xadgudubyada xuquuqda aadanaha, waxay saameyn taban ku yeelatay muuqaalkeeda caalamiga ah. Saraakiisha Imaaraatka waxay isku arkeen Maxkamadda Caalamiga ah ee Caddaaladda (International Court of Justice), iyagoo iska difaacaya eedeymaha ku lug lahaanshaha xasuuq oo ay u soo jeedisay dowladda Suudaan, taasoo ku eedeysay dalka Khaliijka inuu taageerayo RSF xilli ay maleeshiyadu ku xasuuqday kumanaan qof Galbeedka Darfur.

In kasta oo maxkamaddu ay aakhirkii laashay dacwaddii Suudaan sababo la xiriira awooddeeda garsoor, halkii ay ka ahaan lahayd mudnaanta dacwadda, go’aanku ma uusan tirtirin dhaawaca sumcadda ee soo gaaray Imaaraatka.

Si ka duwan go’aan la’aanta Maxkamadda Caalamiga ah ee Caddaaladda, Janaayo 7, 2025, Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka waxay soo gabagabeysay in RSF ay xasuuq ka geysatay Suudaan waxayna cunaqabateyn ku soo rogtay toddobo shirkadood oo fadhigoodu yahay Imaaraatka oo xiriir la leh maleeshiyada.

Kaliya ma ahan in taageerada Abu Dhabi ee RSF ay sii xumaysay muuqaalkeeda caalamiga ah, laakiin sidookale waxay albaab u furtay Sacuudi Carabiya, oo ah tartame istiraatiiji ah oo Imaaraatka kula jira gobolka, si ay isu muujiso inay tahay awood xasillooni keenta iyadoo taageereysa dowladda Suudaan ee ka soo horjeedda kooxda fallaagada ah ee Imaaraatku taageero.

In kasta oo labada dal ee Khaliijku ay horay isugu aragti ka ahaayeen arrimo ay ka mid yihiin welwelka ay ka qabaan saameynta sii kordheysa ee Iran ee gobolka iyo baahida loo qabo in la xakameeyo Qatar siyaasaddeeda arrimaha dibadda ee aan caadiga ahayn intii lagu jiray Guga Carabta, haddana waxaa soo baxay kala duwanaansho dhowaanahan.

Imaaraatku wuxuu sii waday siyaasaddiisa arrimaha dibadda ee faragelinta ku dhisan, isagoo isticmaalaya hantidiisa baaxadda leh si uu gobolka ugu qaabeeyo danihiisa isagoo taageeraya rag xooggan sida Khalifa Haftar ee Libya iyo Hemedti iyo ciidankiisa RSF ee Suudaan.

Taas beddelkeeda, Sacuudi Carabiya waxay dhowaan qaadatay door bani’aadannimo iyo nabad-abuuris, iyadoo si weyn u maalgelisay barnaamijyada gargaarka bani’aadannimo ee Suudaan iyo xayaysiinta hawlgalladeeda caawinta qaxootiga, halkaasoo askarta Sacuudiga lagu arkayo iyagoo ubaxyo ku salaamaya qaxootiga Suudaan markay ka soo degaan maraakiibta.

Faragelinta Abu Dhabi ee arrimaha Suudaan waxay u oggolaatay Riyadh inay qeyb ahaan dib u soo celiso muuqaalkeeda caalamiga ah kaddib taxane khaladaad ah oo gobolka ka dhacay, oo ay ku jiraan dagaalkeedii ba’naa ee Yemen iyo dilkii weriye Jamal Khashoggi ee qunsuliyadda Sacuudiga ee Turkiga.

Imaaraatku wuxuu iska indhotiray danaha siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka

Intaa waxaa dheer iska horimaadka Sacuudi Carabiya, siyaasadda arrimaha dibadda ee Imaaraatka ee Suudaan waxay sidoo kale isku dhaceen ololaha cadaadiska ugu sarreeya ee Washington ee Ruushka. Baaritaan ay samaysay SourceMaterial ayaa lagu ogaaday in Imaaraatku uu u isticmaalay calooshood-u-shaqaystayaasha Wagner ee fadhiya Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika (CAR) si ay hub ugu geeyaan RSF.

Sida uu sheegay afhayeenka Isbahaysiga Wadaniyiinta ee Isbeddelka (Coalition of Patriots for Change – CPC), oo ah koox maleeshiyo ah oo la dagaallameysay calooshood-u-shaqaystayaasha Wagner ee CAR, askarta CPC waxay qabteen shixnado badan oo hub ah oo ka yimid Imaaraatka oo ku socday RSF tan iyo markii uu bilowday dagaalka Suudaan. Xilli ay xulafadeeda ugu weyn isu soo uruurineysay xulafada si loo go’doomiyo Ruushka, Abu Dhabi waxay dooratay inay gacan caawimaad u fidiso xukuumadda Putin, taasoo wiiqeysa dadaallada Mareykanka ee lagu cadaadinayo Kremlin-ka.

Inkastoo ay jirto taageerada weyn ee Imaaraatka ee RSF, maleeshiyadu waxay hadda isku aragtaa inay dib u gurasho ku jirto kaddib markii ay si lama filaan ah ku qabteen dowladda Suudaan bilowgii colaadda. Maajo 20, 2025, Ciidamada Qalabka Sida ee Suudaan waxay ku dhawaaqeen inay si buuxda uga saareen ciidamada RSF magaalada caasimadda ah ee Khartoum kaddib guulo isdaba joog ah, oo ay ku jirto qabsashada madaxtooyada iyo garoonka diyaaradaha ee Khartoum.

In kasta oo Imaaraatku uu rajeynayay in taageerada Hemedti ay siin doonto saami siyaasadda Suudaan, xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee naxdinta leh ee ay geysteen RSF, oo ay weheliso aqoon-darradooda xagga maamulka, waxay ka dhigan tahay in suurtagalnimada in kooxda fallaagada ahi ay saami ku yeeshaan mustaqbalka Suudaan ay tahay mid aad u yar haddii aanay dhicin isbeddel lama filaan ah oo dhinaca nasiibka ah ee goobta dagaalka.

Laga soo bilaabo Bashar al-Assad ee Suuriya ilaa Hemedti ee Suudaan, Abu Dhabi ma aysan taageerin guuleystayaal. Halkii ay ka adkeyn lahayd awooddeeda gobolka, khamaarradii dhowaa ee Imaaraatku waxay sii xumeeyeen muuqaalkeeda caalamiga ah, waxay qeyb ahaan dib u soo celiyeen sumcadda tartameheeda istiraatiijiga ah, waxayna wiiqeen siyaasadda arrimaha dibadda ee xulafadeeda ugu weyn. Iyadoo Imaaraatku uu sii wado raadinta himilooyinkiisa, Washington waa inay xakamaysaa xulafadeeda si ay u hubiso in siyaasaddeeda faragelintu aysan wiiqin danaha Mareykanka.