Idiris Dhaqtar oo shaaciyay sabab shacabka K/Galbeed loogu beegsanayo Puntland

By Jamaal Maxamed

Muqdisho (Caasimada Online) – Xildibaan hore Idiris Cabdi Dakhtar oo wareysi gaar ah siiyay Telefishinka Soomaalia Cable ayaa si adag uga hadlay beegsi uu sheegay in lagu haayo shacabka kasoo jeedo Koonfur Galbeed ee ku dhaqan deegaannada Puntland.

Idiris Dhaqtar ayaa shaaca ka qaaday in wax laga xumaado ay tahay in deegaan Soomaaliyeed laga soo raafo dad Soomaaliyeed, iyaga oo loo beegsanayo hayb ahaan.

Sidoo kale wuxuu tilmaamay in sababta ugu wayn ee arrintan ka dambeysa ay tahay in la boobo hanti iyo ganacsi uu sheegay in dadka Koonfur Galbeed ku leeyihiin Puntlland.

“Waan ka xumahay in dad shacab ah oo magaalada deggan mar walba loo dhibaateeyo haybtooda dartood, waxaan u aragnaa in la rabo hantidooda”. ayuu yiri Dhaqtar.

Siyaasigan oo sii hadlaya ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in Baydhabo oo ah xarunta KMG ah ee Koonfur Galbeed ay joogaan dad kasoo jeedo Puntland, isla markaana ay ugu nool yihiin si xor ah, sidaas oo kalena looga baahan yahay dadka reer Puntland.

“Haddii aad tegtid Koonfur Galbeed cid walba ayaa joogta kuwa hay’adaha haysto waxaa u badan dad kasoo jeedo Puntland” ayuu sii raaciyay.

Ugu dambeyn wuxuu baaq u diray madaxda Puntland oo uu ka dalbaday inay soo farogeliyaan arrintaan, isla markaana ay ka hadlaan dhibaatada lagu hayo dadkaasi.

Horay shacab kasoo jeeda deegaannada Koonfur Galbeed ayaa waxaa Somaliland ay uga soo masaafurisay Laascaanood, iyada oo sababta ku sheegtay in arrimo la xiriira amniga, waxaana arrintaasi ka dhashay caro xoogan iyo cambaareyn loo jeediyay maamulkaasi.