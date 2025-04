Imaaraadka iyo Turkiga oo xaqiijiyay in ay si wadajir ah uga shaqeynayaan…

By Guuleed Muuse

Abu Dhabi (Caasimada Online) – Imaaraadka Carabta iyo Turkiga ayaa mar kale yeeshay kulamo muhiim ah oo ku saabsan xaaladda Afrika, kuwaasi oo lagu qabtay magaalada Abu Dhabi.

Kulamadan ayaa qayb ka ah dadaallada labada dal ee kor u qaadista xiriirkooda, gaar ahaan marka la eego arrimaha dhaqaalaha, siyaasadda, iyo iskaashiga gobolka Afrika.

Waxaa la xaqiijiyay in Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Turkiga ay si rasmi ah u shaacisay in kulamadan uu muhiim u yahay horumarinta iskaashiga caalamiga ah ee labada dal.

Wasiiru-dawlaha Arrimaha Dibadda ee Turkiga, Burhanettin Duran, iyo Wasiiru-Dawlaha Arrimaha Dibadda ee Imaaraadka, Shahbut bin Nahyan Al Nahyan, ayaa ka qayb-galaya kulamadaas, waxayna si wadajir ah u guddoomin doonaan wada-tashiyada.

Fursadaha iskaashiga iyo dhaqaalaha

Wada-hadalladan ayaa diirada saaraya isbeddellada ka socda qaaradda Afrika, iyadoo ay ka mid ahayd in la baaro fursadaha cusub ee iskaashi dhexmara dalalka Afrikaan ah iyo kuwa Khaliijka.

Mawduucyada ugu muhiimsan ee kulamadan lagu falanqeeynayo waxaa ka mid ah dhaqaalaha, maalgashiga, iyo xoojinta xiriirka ganacsi ee labada dhinac.

Xirfadlayaal ka socday labada dal ayaa sidoo kale ka wada-hadlay sida loo kobcin karo iskaashiga dhinaca tignoolajiyada iyo warshadaha, iyadoo la isku raacay in la abuuro barnaamijyo cusub oo taageero u noqon kara horumarinta dhaqaalaha Afrika.

Joogteynta wada-hadallada iyo mustaqbalka iskaashiga

Mid ka mid ah go’aannada ugu muhiimsan ee la gaarey ayaa ah in la sameeyo wada-hadallo joogto ah oo ku saabsan Afrika, taas oo loo arko inay muhiim u tahay labada dal si loo xoojiyo xiriirka dhexmara iyo sidoo kale si loo taageero horumarka qaaradda.

Go’aankan ayaa ka dhalatay heshiiskii ay gaareen Turkiga iyo Imaaraadka Carabta intii lagu jiray booqashadii Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ee Imaaraadka bishii Febraayo 2022.

Heshiiskaas ayaa ahaa mid muhiim ah, waayo waxaa uu dhidibada u taagay iskaashiga labada dal ee dhinacyada kala duwan, sida amniga, dhaqaalaha, iyo arrimaha siyaasadeed.

Kadib kulankii hore ee dhexmaray wasiirrada arrimaha dibadda ee labada dal, waxaa la isku raacay in si toos ah loo qorsheeyo kulamo dheeri ah oo diiradda saara horumarinta Afrika.

Wada-hadaladii ugu horreeyay ee ku saabsan Afrika ayaa ka dhacay magaalada Ankara 10-kii Oktoobar, 2023, waxaana looga hadlay sidii loo xoojin lahaa iskaashiga dhinacyada ganacsiga iyo maalgashiga.

Kulankaasi ayaa la sheegay inuu ahaa mid miro dhal ah, iyadoo ay labada dhinac ka wada hadleen qorshayaasha mustaqbalka iyo fursadaha ay ka faa’iidaysan karaan labada dhinac.

Xiriirka Turkiga iyo Imaaraadka Carabta ayaa muddooyinkii dambe soo hagaagay, waxaana labada dal ay si weyn ugu dadaalayaan sidii ay u heli lahaayeen faa’iidooyin ka dhex dhalan kara iskaashiga dhinacyada dhaqaalaha iyo ganacsiga.

Taageerada horumarka Afrika iyo mashaariicda mustaqbalka

Waxaa la arkaa in labada dal ay doonayaan inay taageeraan horumarka qaaradda Afrika, taas oo noqonaysa mid ka mid ah meelo muhiim ah oo la xiriira iskaashiga gobolka.

Waxaa la filayaa in wada-hadaladani ay ka qeyb qaataan xalinta dhibaatooyinka ka jira qaaradda Afrika, sida xaaladaha amni iyo horumarka dhaqaalaha.

Waxaa sidoo kale la rajeynayaa in kulamadan ay fursad u noqon doonaan in la xoojiyo xiriirka labada dal iyo in la sameeyo mashaariic ka faa’iideysta awoodaha dhaqaalaha iyo kheyraadka Afrika.

Sidoo kale, dadaallada labada dal ayaa looga dan leeyahay in laga hortago khataraha amni ee ka jira Afrika, iyadoo la doonayo in la dhiso iskaashi ka dhaxeeya dalalka ku yaal qaaradda iyo inay taageeraan xalinta dhibaatooyinka ka taagan gobollada qaarkood.

Iskaashigaasi wuxuu sidoo kale ka caawin doonaa Afrika inay u noqoto meel ku habboon maalgelinta iyo horumarinta dhaqaalaha.

Marka laga hadlayo mustaqbalka, labada dal waxay si dhow uga wada shaqeyn doonaan sidii ay u noqon lahaayeen kuwo qeyb ka ah kobcinta dhaqaalaha Afrika iyo inay taageeraan mashaariic waaweyn oo kor u qaada xaaladda guud ee qaaradda.

Si kastaba, wada-hadalladan ayaa la filayaa inay noqdaan kuwo xiiso leh oo horumariyo xiriirka iyo iskaashiga dhexmara labada dal.