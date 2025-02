Iran oo ku dhow hub Nuclear – CIA oo xog cusub shaacisay

By Asad Cabdullahi Mataan

Tehran (Caasimada Online) – Warbixin sirdoon oo dhawaan la soo saaray ayaa saraakiisha Maraykanka ku abuurtay aaminaad ah in koox qarsoodi ah oo ka tirsan saynisyahannada Iran ay raadinayaan waddo deg deg badan, balse aan aad u horumarsanayn, oo lagu samaynayo hub nukliyeer ah, sida uu qoray wargeyska The New York Times Isniintii.

Xogta sirdoon, oo la sheegay in la ururiyay bilihii ugu dambeeyay ee maamulka Biden, isla markaana lala wadaagay maamulka Trump intii lagu guda jiray xilliga kala-guurka, ayaa tilmaamaysa in Iran ay doonayso waddo toos ah oo ay ku beddesho kaydkeeda sii kordhaya ee uranium-ka la hodmiyey, si ay uga dhigto hub shaqeynaya dhowr bilood gudahood, halkii ay ka qaadan lahayd sannad ama ka badan, sida ku cad warbixinta.

Hase yeeshee, saraakiisha Maraykanku waxay ku adkaysanayaan in hoggaamiyaha sare ee Iran, Ayatollah Ali Khamenei, uusan weli gaarin go’aan kama dambays ah oo uu ku doonayo inuu sameeyo bam nukliyeer ah, sida uu sheegay wargeyska The New York Times.

Qiimaynta sirdoonku waxay soo baxaysaa xilli saamaynta gobol ee Iran lagu sheegay inay taagan tahay meeshii ugu liidatay muddo sanado ah, sida ay warbixintu xustay.

Saraakiisha Maraykanka iyo Israa’iil waxay aaminsan yihiin in ciidamada wakiilka ah ee muhiimka u ah Iran, sida Xamaas iyo Xizbullah, ay la kulmeen dib-u-dhacyo la taaban karo, halka Madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad uu u cararay magaalada Moscow, taasoo xaddidaysa awoodda Iran ee ay hubka ku dhex marin karto Suuriya.

Intaa waxaa dheer, weerar Israa’iil ay fulisay bishii Oktoobar ayaa bartilmaameedsaday nidaamyada difaaca gantaallada Iran iyo qeybo ka mid ah kaabeyaasha aan rasmiga ahayn ee barnaamijkeeda nukliyeerka, taasoo saameyn weyn ku yeelatay awoodda milatari ee dalkaasi.

Qaar ka mid ah saraakiisha Maraykanka ayaa hadda aaminsan in Iran ay u arki karto awoodda nukliyeerka mid lagama maarmaan u ah ka hortagga tallaabo ciidan oo suurtagal ah oo uga timaada Maraykanka ama Israa’iil, sida ay warbixintu sheegtay.

In kasta oo Iran ay urursatay uranium la hodmiyey oo ku filan dhismaha hub badan oo nukliyeer ah, haddana samaynta madax-gantaal shaqaynaya ayaa ah hawl weli u baahan waqti iyo khayraad dheeraad ah.

Saamaynta kulanka Netanyahu-Trump

Arrintan ayaa la filayaa inay udub dhexaad u eheyd kulankii Talaadada dhexmaray Ra’iisul Wasaaraha Israa’iil Benjamin Netanyahu iyo Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump.

Dhinaca kale, madaxweynaha cusub ee la doortay ee Iran, Masoud Pezeshkian, ayaa muujiyay xiisaha uu u qabo wadahadal lala yeesho Washington. Si kastaba ha ahaatee, khubarada ay soo xigatay The New York Times ayaa tilmaamaya in Pezeshkian iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran laga yaabo inay aqoon kooban u leeyihiin hawlaha nukliyeerka ee dalka, maadaama inta badan barnaamijka ay kormeeraan Ciidanka Ilaalada Kacaanka Islaamiga ah (IRGC).

Habka Maraykanka: Diblomaasiyad mise tallaabo ciidan?

Iyadoo ay jiraan walaacyada laga qabo horumarka nukliyeerka ee Iran, Trump ayaa horay u caddeeyay inuu doorbidayo diblomaasiyadda, isagoo yiri, “Waxaan rajeynayaa, in arrintaas lagu xallin karo annagoon ka welwelin. Runtii way wanaagsanaan lahayd haddii taas lagu soo afjari karo iyadoo aan loo baahnayn in la qaado tallaabadaas xigta.”

In kasta oo qiimeynta sirdoonku ay muujinayso in Iran ay leedahay awood farsamo oo ay ku dhisi karto qalab nukliyeer oo cayriin ah, haddana hubka noocaas ah ma noqon doono mid casri ah oo ku filan in lagu gano gantaal, taasoo ka dhigaysa mid ka hortag istaraatiijiyadeed ah halkii ay ka ahaan lahayd khatar weerar oo degdeg ah, sida ay warbixintu sheegtay.

Iran ayaa muddo dheer beenineysay inay raadinayso hub nukliyeer, iyadoo ku adkaysanaysa in barnaamijkeeda nukliyeerka uu yahay mid leh ujeeddooyin rayid ah oo keliya. Hase yeeshee, sirdoonka reer galbeed ayaa shaki weyn geliyey sheegashooyinkan.