Iran oo laga cabsi qabo in ay weerarto gudaha Mareykanka kadib markii la ogaaday…

Washington (Caasimada Online) — Iiraan iyo kooxaha gacan-saarka la leh ayaa laga yaabaa inay beegsadaan gudaha Mareykanka, iyagoo uga aargudaya dilkii Sabtidii loo geystay Hoggaamiyihii Sare ee Iiraan, Ayatollah Cali Khamenei, kaas oo lagu dilay duqeymo ay fuliyeen Israa’iil iyo Mareykanka, sida lagu sheegay qiimeyn dhanka sirdoonka ah.
Warbixintan oo ka soo baxday Xafiiska Sirdoonka iyo Falanqeynta ee Waaxda Amniga Gudaha Mareykanka (DHS), ayaa muujineysa in Iiraan iyo kooxaheeda wakiillada ah “laga yaabo” inay khatar ku yihiin Mareykanka, iyagoo qaadi kara weeraro qorsheysan, in kasta oo la xusay in weerar baaxad weyn uu yahay mid aan u badneyn inuu dhaco.
Qiimeynta ayaa intaas ku dartay in muddada dhow, walaaca ugu weyn uu yahay in kooxaha wax jabsada ee taabacsan Iiraan ay qaadaan weeraro dhanka internet-ka ah oo ka dhan ah shabakadaha Mareykanka. Weeraradaas ayaa isugu jiri kara xumeynta wejiga boggaga internet-ka iyo weeraro curyaamiya adeegyada (DDoS).
“In kasta oo weerar weyn oo toos ah uusan u badneyn, Iiraan iyo wakiiladeeda ayaa suuragal ah inay khatar joogto ah oo weeraro qorsheysan ku hayaan gudaha Mareykanka, waxaana hubaal ah inay kordhin doonaan falalka aargudashada — ama baaqyada in la qaado tallaabo,” ayaa lagu yiri warbixinta DHS ee ay aragtay Reuters.
Xoghayaha Amniga Gudaha ee Mareykanka, Kristi Noem, oo ka jawaabaysay codsi faahfaahin ah, ayaa bayaan ay soo saartay ku tiri: “Waxaan si toos ah ula shaqeynayaa saaxiibadeena sirdoonka federaalka iyo hay’adaha fulinta sharciga, iyadoo aan sii wadeyno inaan si dhow ula socono kana hortagno fal kasta oo khatar ku ah amniga dalkeenna.”
Maalintii Axadda, Iiraan ayaa si rasmi ah u xaqiijisay geerida Khamenei oo ku dhintay duqeyntii dhacday Sabtidii, taas oo markii hore ay ku dhawaaqeen Israa’iil iyo Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump.
Ballaarinta dagaalka Bariga Dhexe
Qiimeynta DHS ayaa sidoo kale tilmaantay in Iiraan ay u badan tahay inay sii waddo weerarada ay ku beegsaneyso bartilmaameedyada Mareykanka iyo xulafadiisa ee Bariga Dhexe. Sidoo kale, waxa ay hubaal eedda dusha uga tuuri doontaa mas’uuliyiinta sare ee Mareykanka haddii ay dillaacaan dibadbaxyo ka dhashay hadalkii Trump ee ku baaqayay isbeddel nidaam in laga sameeyo Tehraan.
Dagaalka xagga cirka ah ee Mareykanka iyo Israa’iil ay ku qaadeen Iiraan Sabtidii ayaa sii ballaartay Talaadada maanta ah.
Israa’iil ayaa weerartay dalka Lubnaan iyadoo ka jawaabeysa duqeymo ka yimid kooxda Xisbullaah, dhanka kalena Tehraan ayaa sii wadday weeraradeeda isugu jira gantaallada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ay ku beegsaneyso dalalka Khaliijka ee martigeliya saldhigyada milateri ee Mareykanka.
Dhanka kale ee dalka Mareykanka, mas’uuliyiinta baaraya toogasho Axaddii ka dhacday baar ku yaalla magaalada Austin ee gobolka Texas, taas oo ay ku dhinteen ugu yaraan laba qof, ayaa Isniintii sheegay inay xilli hore tahay in la go’aamiyo in ninkii hubeysnaa uu falkaas ku dhiiri-geliyey dagaalka Iiraan.
Meydka ninka hubeysan oo ay toogteen ciidamada booliska ayaa lagu arkay sawir ay heshay Reuters isagoo xiran funaanad uu ku sawiran yahay calanka Iiraan oo ay ku qoran tahay “IRAN” oo leh midabada cagaarka, caddaanka iyo casaanka.
Sidoo kale waxa uu xirnaa funaanad qabow (sweatshirt) oo ay dusha kaga qoran tahay “Hantida Alle” (Property of Allah), sida uu sargaal ka tirsan hay’adaha fulinta sharciga Mareykanka u sheegay wakaaladda Reuters.