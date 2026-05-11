Isbahaysiga Somaliland, Israel, Imaaraadka iyo doorka Itoobiya

Muqdisho (Caasimada Online) – Soo bixitaanka isbahaysiga isku xira Somaliland, Israa’iil, iyo Imaaraadka Carabta ayaa ka mid ah isbeddellada ugu waaweyn ee dhanka siyaasadda juquraafi ahaaneed (geopolitics) ee ka dhacay Badda Cas iyo Geeska Afrika sannadihii dambe.
Isbahaysigan, oo inta badan loo yaqaanno “Garabka Berbera,” wuxuu si rasmi ah u xoogaystay kadib markii Israa’iil ay aqoonsi rasmi ah u fidisay Somaliland December 26, 2025.
Isbahaysigan wuxuu ku dhisanyahay isku-duubnida dhanka nabadgelyada badda, dhismaha dhaqaalaha, iyo rabitaanka ah in laga hortago quwadaha kale ee gobolka ee ay loolanka ku jiraan.
1. Qaab-dhismeedka Istaraatiijiga ah
Isbahaysigani wuxuu u shaqeeyaa sidii xirmo nabadgelyo iyo horumarineed, halkaas oo xubin kasta ay bixiso taageero gaar ah:
- Somaliland (Juquraafiyadda): Waxay bixisaa xeeb dhererkeedu yahay 850 km iyo dekedda muhiimka ah ee Berbera, oo u dhow marinka Bab el-Mandeb. Waxay bixisaa goobta laga kormeero isu-socodka badda iyo ka hortagga saamaynta Xuutiyiinta ama Iiraan.
- Israa’iil (Tiknoolajiyadda): Waxay bixisaa qalabka kormeerka ee horumarsan, nabadgelyada internet-ka (cybersecurity), iyo hababka difaaca badda. Israa’iil waxay u aragtaa tan “fogaan istaraatiijiyad ah” oo ay ka ilaalin karto halisyada ka fog xuduudaheeda.
- Imaaraadka (Maalka iyo Diblomaasiyadda): Waxay u shaqeeyaan sidii “lamaanaha aamusan” iyo maalgeliyaha. Iyada oo loo marayo DP World, Imaaraadku wuxuu Berbera ka dhigay xarun saadka (logistics) oo heer caalami ah.
2. Ahdaafta ugu Waaweyn ee Isbahaysiga
- Ka Hortagga “Garabka Iska-caabbinta”: Iyada oo la abuurayo joogitaan gudaha Somaliland ah, Israa’iil iyo Imaaraadku waxay kormeeri karaan kana hortagi karaan dhaqdhaqaaqyada Xuutiyiinta ee uu Iiraan taageero, kuwaas oo carqaladeeyay dhoofka Badda Cas tan iyo 2023.
- Xiriirka Itoobiya: Itoobiya waxay qayb ka noqotay isbahaysigan iyadoo ah “cududda weyn ee barriga.” Ka dib markii la siiyay marin dekedda Berbera ah, Itoobiya waxay hadda u aragtaa isbahaysigan iridda koowaad ee ay badda kaga baxdo.
- Waddada IMEC: Isbahaysigan waxaa loo arkaa qaybta koonfureed ee waddada ganacsiga ee Hindiya-Bariga Dhexe-Yurub (IMEC), taas oo loogu talagalay in lagu abuuro waddo ganacsi oo deggan oo loolan la gasha mashruuca Shiinaha ee (Belt and Road).
3. Isbahaysiga Lidka ku ah: Is-diidmada Gobolka
Soo bixitaanka Garabka Berbera wuxuu kiciyay abuurista isbahaysi kale oo ka soo horjeeda oo ka kooban Soomaaliya, Turkiga, Masar, iyo Sacuudiga.
- Muranka Madax-bannaanida: Dawladda Soomaaliya waxay si adag u diidday aqoonsiga Somaliland, iyadoo u aragta xadgudub ka dhanka ah madax-bannaanida dhuleed ee dalka.
- Kaalinta Turkiga: Turkiga ayaa kordhiyay joogitaankiisa milateri ee Muqdisho wuxuuna heshiisyo difaac la saxiixday dawladda Soomaaliya si uu uga hortago saamaynta Israa’iil iyo Imaaraadka.
- Masar iyo Wabiga Niil: Masar waxay shaki weyn ka qabtaa xiriirka Itoobiya-Somaliland-Israa’iil, iyadoo ka baqaysa inay xoojiso gacanta Itoobiya ee loolanka biyaha iyo nabadgelyada gobolka.
Fiiro gaar ah: Inkasta oo isbahaysigani uu Israa’iil iyo Imaaraadka siinayo marin muhiim ah, haddana wuxuu Somaliland ka dhigi karaa bartilmaameed u nugul weerarrada gantaallada Xuutiyiinta, taas oo keeni karta in khilaafkii Bariga Dhexe uu si toos ah ugu soo fido ciidda Afrika.
Danta Istiraatiijiyadeed ee Israa’iil
Israa’iil, Badda Cas waxay u tahay fursad iyo meel ay nugulaansho ka jirto labadaba. Iyadoo adeegsanaysa dekeddeeda koonfureed ee Eilat, Israa’iil waxay xaqiijisaa helitaanka suuqyada Aasiya iyo Afrika. Si kastaba ha ahaatee, helitaankan khatar la’aan ma aha. Xasillooni-darrada gobolka, oo ay ku jiraan dhaqdhaqaaqyada kooxaha ay Iran taageerto, waxay khatar joogto ah ku yihiin ammaanka badda.
Sidaa darteed, Israa’iil waxay mudnaanta siisay ilaalinta xorriyadda socodka badda. Iskaashiga ay la leedahay Somaliland wuxuu Israa’iil siin karaa goob u dhow marinka Bab el-Mandeb, taasoo kor u qaadaysa la socodka xaaladda badda iyo xoojinta xidhiidhada gobolka.
Kaalinta Isutagga Imaaraadka Carabta
Imaaraadka Carabta ayaa isku dhisay inuu yahay naqshadeeyaha ugu horreeya ee saamaynta badda ee Badda Cas iyo gobolka ballaadhan ee Badweynta Hindiya. Iyada oo loo marayo shirkadaha dawladda sida DP World, Imaaraadku wuxuu horumariyay shabakad dekedo iyo xarumo loojistik ah oo ka bilaabma Gacanka ilaa Bariga Afrika.
Maalgashigooda Berbera waa qayb ka mid ah istiraatiijiyad u dhiisay si loo sugo marinnada ganacsiga ee muhiimka ah. Iskaashiga kala dhexeya Israa’iil iyo Somaliland wuxuu Imaaraadka u keenayaa dano dhaqaale iyo kuwo ammaan oo isku xidhan.
Mustaqbalka iyo Caqabadaha
Isbahaysigan saddex-geesoodka ah uma baahna inuu noqdo heshiis rasmi ah oo ciidan si uu u guulaysto. Taas beddelkeeda, wuxuu ku horumari karaa iskaashi tartiib-tartiib ah. Dhinaca ammaanka, dadaallada wadajirka ah ee lagula dagaallamayo budhcad-baddeedda iyo wadaaga xogta sirdoonka ayaa xoojin kara xasilloonida.
Dhinaca dhaqaalaha, ballaadhinta Dekedda Berbera iyo ku xidhkeeda marinnada ganacsiga gobolka—gaar ahaan kuwa ku xidhan Itoobiya—waxay gobolka u beddeli karaan marin ganacsi oo muhiim ah.
Somaliland, saamaynta iskaashigani waa mid qoto dheer. Marka laga soo tago faa’iidooyinka dhaqaale, iskaashigani wuxuu u furayaa waddo ay ku raadiso aqoonsi iyo muuqasho caalami ah oo ballaadran.
Inkasta oo ay jiraan xasaasiyado gobolka ah iyo tartan ka imanaya jilayaasha kale sida Turkiga iyo Iran, haddana hannaankan ku dhisan danta guud wuxuu Somaliland fursad taariikhi ah u siinayaa inay dib u qeaxdo doorkeeda masraxa caalamka.