Isimada Gobolka Bari oo ku baaqay shir Puntland cusub

Boosaaso (Caasimada Online) – Hoggaamiyeyaasha dhaqanka ee Gobolka Bari, oo ah xudunta dhaqaalaha Puntland, ayaa soo saaray bayaan culus oo ay ku dalbanayaan in la qabto shir degdeg ah oo ay isugu yimaadaan dhammaan Isimada Puntland, si loogu gogol-xaaro “shirweynaha saamileyda Puntland.”
Tallaabadan ayaa u muuqata mid si toos ah uga jawaabaysa isbedellada waaweyn ee ku yimid juqraafiga siyaasadeed ee gobolka, gaar ahaan dhameystirkii bishii Luulyo 2025 ee dhismaha “Dowlad-Goboleedka Waqooyi Bari ee Soomaaliya.”
Maamulkan cusub, oo caasimaddiisu tahay Laascaanood, wuxuu ka kooban yahay gobollada Sool, Sanaag iyo Cayn (SSC), kuwaas oo ahaa gobollo muhiim ah oo Puntland ay sheegan jirtay inay ka tirsan yihiin tan iyo markii la aasaasay sannadkii 1998-kii.
Bayaanka Isimada Gobolka Bari, oo ka soo baxay shir muddo uga socday magaalada Boosaaso, ayaa si qoto dheer u falanqeeyey xaaladda guud ee Puntland iyo isbedelladii dhacay.
Isimadu waxay si toos ah u qeexeen sababta keentay baaqan degdegga ah, iyagoo sheegay inuu yimid “maaddaama isbedel ku yimid tiirarkii Puntlandtii la wada lahaa 1998-dii.”
Tani waa qirashadii ugu horreysay ee heerkan ah oo ka timid awoodda dhaqanka ee ah in tiirarkii dhuleed iyo kuwii siyaasadeed ee lagu dhisay Puntland ay wax iska beddeleen, kaddib go’itaanka rasmiga ah ee gobollada SSC.
“Waxay [Isimadu] soo jeedinayaan in shir degdeg ah ay isugu yimaadaan Isimada dhaqanka Puntland si loogu gogol-xaaro shirweynaha saamileyda Puntland,” ayaa lagu yiri qodobka labaad ee bayaanka, oo ahaa kan ugu culus. Shirkan gogol-xaarka ah ee Isimada ayaa la filayaa inuu dejiyo ajandaha iyo qaab-dhismeedka shirweyne ballaaran oo looga doodayo sida Puntland ay ula tacaalayso xaqiiqada cusub ee siyaasadeed iyo mustaqbalkeeda.
Inkasta oo ay diiradda saarayeen xaaladda Puntland, Isimadu waxay sidoo kale ka hadleen midnimada guud ee Soomaaliya. Bayaanka ayaa lagu “booriyey madaxda heer federaal iyo heer dowlad-goboleedba inay ka shaqeeyaan maslaxadda umadda iyo isku haynta dadka iyo dalka.”
Dhinacyada kale ee muhiimka ahaa ee bayaanka lagu xusay waxaa ka mid ahaa:
Amniga Gobolka Bari: Isimadu waxay taageero u muujiyeen howlgallada ay dowladdu ka waddo buuraleyda Cal-Miskaad ee Gobolka Bari, halkaas oo ay ku dhuumaaleysan jireen kooxo argagixiso ah. “Ismadu waxay boogaadinayaan howlgalka ay dowladdu ka waddo Gobolka Bari, gaar ahaan buuraleyda Cal-Miskaad,” ayaa lagu yiri bayaanka, iyagoo sidoo kale ugu baaqay dowladda Puntland “in ay daryeesho dhaawacyada iyo agoomihii ay ka dhinteen askartu.”
Cabashada Kalluumeysatada: Bayaanka ayaa si adag ugu hadlay dhibaatada kalluumeysatada, wuxuuna dalbaday in dowladda Puntland ay si degdeg ah wax uga qabato “jariif sharci-darro ah” oo lagu eedeeyey in maraakiib shisheeye ka wadaan xeebaha Puntland. Isimadu waxay sheegeen in jariifkan uu “galaaftay hantidoodii iyo noloshii” dadka deegaanka.
Baahiyaha Boosaaso: Ugu dambayntii, Isimadu waxay si gaar ah farta ugu fiiqeen xaaladda nololeed ee magaalada Boosaaso. Waxay madaxda sare ee Puntland u soo jeediyeen “in ay hoos u eegaan cabashada ka imanaysa biyaha iyo korontada oo shacabka aysan awoodi karin.” Intaa waxaa dheer, waxay soo jeediyeen dalab muhiim ah oo ah in maamulka magaalada Boosaaso dib loogu soo celiyo saamigii dhaqaale ee ay ku lahayd dekedda magaalada.
“Waxay [Isimadu] u soo jeedinayaan madaxda Puntland in magaalada Boosaaso la siiyo boqolkiiba ay degmadu ku lahayd dekedda Boosaaso si wax loogu qabto kaabayaasha dhaqaalaha magaalada Boosaaso,” ayaa lagu soo gabagabeeyey bayaanka.
Bayaankan oo ka koobnaa laba bog, waxaa ku saxiixnaa toban ka mid ah isimada waaweyn ee gobolka, kuwaas oo kala ah:
1- Beeldaaje Cali Beeldaaje Faarax
2- Beeldaaje Ismaaciil Beeldaaje Yaasiin
3- Beeldaaje Maxamed Beeldaaje Ismaaciil
4- Beeldaaje Cali Beeldaaje Salaad
5- Beeldaaje Axmed Mataan Xasan
6- Suldaan Ciise Maxamed Ciise
7- Suldaan Mursal Muuse Konte
8- Suldaan Cali Maxamuud Ismaaciil
9- Suldaan Abshir Axmed Jibriil
10- Suldaan Daahir Suldaan Cabdulaahi (Soonte)