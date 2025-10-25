Somaliland oo xukun adag ku ridday nin lagu helay kiis xasaasi ah

Hargeysa (Caasimada Online) – Maxkamadda magaalada Hargeysa ayaa maanta xukun adag oo xabsi ah iyo ganaax lacageed ku ridday Dambiile Cumar Maxamed Ibraahim oo lagu helay kiis anshax xumo ah oo ka dhashay muuqaallo uu ku faafiyay baraha bulshada.
Maxkamadda ayaa ninkan ku xukuntay laba sano oo xabsi ah, iyo ganaax lacageed oo dhan 800,000 kun oo Shilin Somaliland ah, sida lagu caddeeyay go’aanka maanta soo baxay.
Muuqaallada uu ninkan faafiyay ayaa ahaa kuwa ka hor imanaya Diinta Islaamka, dhaqanka suubban iyo badqabka bulshada, waxaana aad u dhibsaday bulshada.
Dhinaca kale, Taliska Booliska Somaliland oo qoraal soo saaray ayaa digniin u diray cid kasta oo ku howlan anshax xumo ama wax u dhimanaya Diinta Islaamka.
“Taliska Ciidanka Booliska JSL waxa uu digniin adag u dirayaa cid kasta oo ku hawlan dhaqamada kasoo horjeeda Diinta Islaamka, dhaqanka suubban ee bulshada Jamhuuriyadda Somaliland” ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay Taliska Booliska.
Waxaa kale oo Booliska uga mahadceliyay shacabka sida ay xilli kasta xogaha ula soo wadagaan ,ulana shaqeeyaan Ciidanka Booliska JSL. “Indhaha boolisku waa bulshada” ayaa mar kale lagu yiri qoraalka Booliska”.
Dhankooda qaar kamid ah shacabka ayaa si weyn uga fal-celiyay tallaabada ay qaaday Somaliland, iyaga soo dhaweeyay xukunka lagu riday Dambiile Cumar Maxamed Ibraahim.
Cabdicasiis Yuusuf: “Masha allah ciidanku waa ku mahadsanyihiin waa dadaal diimeed ka hortaga macsidu”.
Dalmar Burco: “Sharaf korkiina ha ahaato laakiin 2 sano aadbaad ugu yarayseen runtii guuleysta”.
Xukun Cabdi: “Naagihii dhaqanka xumaa ee uu wax barayna soo qabta yaanay ragga wasakhaynee”.
Cabaas Axmed: “Waa xukun bogaadin mudan isaguna waa muwaadine inuu alle soo hadeeyo aynu u ducayno