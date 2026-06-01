Itoobiya oo ay ka dhacday doorasho la filayo inuu ku guuleysto Abiy – Sidee?

Addis Ababa (Caasimada Online) – Dadka reer Itoobiya ayaa Isniintii billaabay inay u codeeyaan doorashada baarlamaanka iyo tan deegaannada, iyadoo la saadaalinayo 11-june oo la shaacin doono natiijada in xisbiga Ra’iisul Wasaare Abiy Axmed uu ku guuleysan doono aqlabiyad ballaaran, inkastoo ay jiraan xasillooni-darro baahsan oo ka taagan inta badan dalka.
In ka badan 50 milyan oo qof ayaa iska diiwaangeliyay codeyntii maalintii Isniinta. Si kastaba ha ahaatee, codbixintu kama dhicin gobolka waqooyiga ee Tigray, halkaas oo Guddiga Qaranka ee Doorashooyinka Itoobiya (NEBE) uu u sababeeyay xaalado aan habboonayn kadib dagaalkii sokeeye ee dhacay intii u dhaxeysay 2020 ilaa 2022 iyo dhibaatooyinka siyaasadeed ee weli ka jira halkaas.
Sidoo kale, doorashadii guud ee dhacday Isniintii ayaa ka dhicin meelo ka mid ah gobollada Oromada iyo Amxaarada ee dalka Itoobiya sababo la xiriira walaac dhanka amniga ah, laakiin safaf dhaadheer oo dadka codeynaya ah ayaa laga arkay meelo kale, sida ay ku dhawaaqday guddoomiyaha guddiga doorashada Melatwork Hailu.
Iskahorimaadyada ka jira qaybo ka mid ah dalka labaad ee ugu dadka badan Afrika ayaa ka dhigan in dad badani aysan awoodi doonin inay ka qayb galaan doorashadii toddobaad tan iyo markii uu dhammaaday nidaamkii milatariga ahaa ee hanti-wadaagga sannadkii 1991-kii.
Xaqiiqdii, dhammaan gobolka waqooyi ee Tigray, oo isku dayaya inuu ka soo kabsado dagaal sokeeye oo dhammaaday 2022-kii, ayaa gabi ahaanba laga saaray codeynta.
Inkastoo in ka badan 50,000 oo xarumood oo laga codeeyo ay shaqaynayeen, 143 xarumood ayaa ku guuldareystay inay furmaan arrimo amni darro awgeed.
Ra’iisul Wasaare Abiy Ahmed oo codkiisa dhiibtay, isagoo xukunka haya tan iyo sannadkii 2018-kii, ayaa ammaanay horumarka dalka uu ka sameeyay tan iyo markii uu dhammaaday nidaamkii diktaatooriyadda milatariga ahaa.
“Shacabka Itoobiya waxay muujiyeen inaysan u baahnayn cid u talisa ama u akhrisa oo macallin ka noqota si ay u dhistaan dowladooda una aas-aasaan nidaam dimuqraadi ah,” ayuu yiri Abiy.
Warbaahinta ayaa si adag loo xakameeyaa gudaha Itoobiya, ururo badan, oo ay ku jirto BBC-da, looma oggolaan aqoonsiga rasmiga ah ee warbaahinta (press accreditation).
Madaxweynihii hore ee Kenya Uhuru Kenyatta, oo goobjoog ka ah doorashada isagoo metelaya Midowga Afrika, ayaa u sheegay saxafiyiinta in codeyntu ay u dhaceyso si habsami leh, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters.
Abiy ayaa u dhow inuu guuleysato
Abiy, inkastoo aan si toos ah loo dooran, haddana waxay u dhowdahay inuu markale ugu sarreeyo isaga iyo Xisbigiisa Barwaaqada (Prosperity Party). Codbixiyayaashu waxay doortaan wakiillada baarlamaanka oo ka kooban 547 xubnood, xisbiga hela ugu yaraan 274 kursi ayaa xaq u yeelanaya inuu soo dhiso dowladda xigta si uu dalka u hoggaamiyo shanta sano ee soo socota.
Abiy, oo 49 jir ah, ayaa xukunka ku yimid kadib dibadbaxyo waaweyn oo lagaga soo horjeeday dowladda oo ka dhan ahaa Isbahaysiga Dimuqraadiga ee Shucuubta Kacdoonka Itoobiya (EPRDF) oo ahaa isbahaysi ay horkacayeen siyaasiyiin u dhashay Tigray kaasoo xukumayay tan iyo 1991-kii.
Wuxuu markaas ka dib kala diray EPRDF, oo isaga laftiisu uu qayb ka ahaa, wuxuuna ku beddelay Xisbiga Barwaaqada, oo ah nooc maamul oo aad u dhexeeya oo ka federaalaysan yar nidaamkii hore.
Prof Merera Gurdina, oo ah siyaasi rug-caddaa ah oo mucaarad ah xubinna ka ah Golaha Federaalka Oromada, ayaa ku andacoonaya in doorashada ay tahay tii ugu tartanka yarayd taariikhda dhow ee Itoobiya.
“Waxaan uga qaybgalaynaa si astaan ah sababtoo ah sharcigu wuxuu leeyahay ma qaaddici kartid doorashooyinka si isku xigta. Waxaan u qaybgalaynaa, inta badan si aan uga fogaano in nalaga baabi’iyo diiwaangelinta,” ayuu u sheegay BBC-da.
Markii uu Abiy markii ugu horreysay xafiiska la wareegay, waxaa loo ammaanay inuu yahay horyaal u taagan dimuqraadiyadda iyo xorriyadda saxaafadda ka dib markii uu boqolaal siyaasiyiin iyo suxufiyiin ah ka sii daayay xabsiyada.
Waxaa la siiyay abaalmarinta caalamiga ah ee Nabadda ee Nobel-ka sannadkii 2019-kii, inta badan sababtoo ah isagoo soo afjaray is-mari-waagii milatari ee 20-ka sano qaatay ee kala dhexeeyay dalka deriska ah ee Eritrea, laakiin xiriirka Itoobiya ee ay la leedahay deriskeeda waqooyi ayaa mar kale qarka u saaran khatar.
Todoba sano kadib, wax walba aad bay u duwan yihiin.
Dadka dhaleeceeya ayaa ku eedaynaya dowladdiisa inay caburiso mucaaradka, dadka ka soo horjeeda ku qasabto musaafuris, xiridna u geysato dadka la tartamaya ee siyaasadda.
Xilligii maamulka Abiy, dowladdu waxay dagaal la gashay sannadkii 2020-kii hoggaamiyeyaasha Tigray, kaasoo ahaa iskahorimaad labo sano qaatay oo uu dhex-dhexaadiyaha Midowga Afrika, dadka ku dhintay dagaalkaasi ayaa lagu ilaa 600,000 oo qof, kaasoo gobolkaas qarka u saaray macaluul.
Sida ay sheegtay tusmada xorriyadda saxaafadda ee Suxufiyiinta Aan Xuduudaha Lahayn (Reporters Without Borders) ee sannadkii 2025-ka, Itoobiya waxay gashay kaalinta 148-aad marka loo eego 180 dal.
Daabacaaddeedii bishii Sebteembar 2025, hay’adda u doooda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch waxay ku cambaareysay dowladda Itoobiya xadhigga sharciga darro ah ee ay u geysato suxufiyiinta iyo xirfadlayaasha warbaahinta, waxayna ku baaqday in la joojiyo dhibaataynta suxufiyiinta madaxbannaan.
Ka dib markii aqoonsiga laga laabtay saddex weriye oo u shaqaynayay wakaaladda wararka ee Reuters bishii Febraayo, Guddiga Ilaalinta Suxufiyiinta (CPJ) ayaa sheegay inay jirto “hab-dhaqan dhib yar oo ah tallaabooyin xakameyn ah oo ka dhan ah saxaafadda caalamiga ah iyo tan madaxbannaan ee Itoobiya”.
Maxay dhihi karaan taageerayaasha ra’iisul wasaaraha?
Waxay ku doodayaan in Abiy uu dalka u beddelay si wanaagsan. Caasimadda, Addis Ababa, ayaa astaan u ah isbeddelladan maadaama ay ku jirto isbeddel dhanka magaalaynta ah oo degdeg ah, kaas oo loo yaqaanno mashaariicda ra’iisul wasaaraha ee “Horumarinta Marinka” (Corridor Development) iyo “Dhinaca Webiga” (Riverside).
In kasta oo dadaalladan lagu hagaajinayo gaadiidka iyo fagaarayaasha dadweynaha ay iyaguna la kulmeen dhaleeceyn weyn oo la xiriirta dumin baahsan oo barakicisay tobanaan kun oo dadka deegaanka ah.
Xasillooni-darrada Gobolka
Abiy ayaa wajahaya kacdoonno ka jira laba ka mid ah deegaannada ugu waaweyn dalka, kuwaas oo la xiriira cabashooyin ay qabaan kooxaha qowmiyadaha kala duwan oo ku saabsan in la gashay faquuqid ka dhex jirta nidaamka federaalka ee Itoobiya.
Deegaanka koonfurta iyo bartamaha ee Oromada, dagaalka u dhaxeeya ciidamada dowladda iyo kooxda goosatada ah ee Ciidanka Xoreynta Oromada (OLA) ayaa dilay boqolaal qof dhowrkii sano ee la soo dhaafay.
Deegaanka dariska la ah ee Axmaarada, kooxda hubeysan ee Fano ayaa qabsatay qaybo badan oo baadiyaha ah tan iyo sanadkii 2023. Sidaas darteed, codbixintu kama dhicin ugu yaraan siddeed ka mid ah 138-da degmo doorasho ee deegaankaas.
Dhanka kale, inkasta oo heshiis nabadeed oo la saxiixay 2022 uu soo afjaray dagaalkii sokeeye ee Tigray, kaasi oo cilmi-baarayaashu sheegeen inuu sababay boqolaal kun oo dhimasho ah, haddana tallaabo ay bishii hore qaadday xisbiga ugu weyn gobolka oo ah inuu dib u soo celiyo maamulka siyaasadeed ee gobolka ayaa horseeday inay mas’uuliyiinta Itoobiya iyo falanqeeyayaashu ka digaan halista xasillooni-darro kale oo dib u dillaacda.
Si kastaba ha ahaatee, Xisbiga Barwaaqada ayaa la rajeynayaa inay ku sarrayso doorashada marka loo eego mucaaradka kala daadsan ee ay wiiqeen loolanka dhexdiisa ah. Natiijooyinka ayaa la filayaa inay soo baxaan marka ay taariikhdu tahay Juun 11.
Xisbiyada mucaaradka ayaa ku eedaynaya dowladda federaalka inay wiiqayso awoodooda, iyadoo xireysa hoggaamiyeyaashooda, isla markaana hortaagan waxqabadkooda siyaasadeed iyadoo adeegsanaysa caqabado sharci, eedeymahaas oo ay dowladdu iska fogaysay.