Itoobiya oo shaacisay natiijada shirkii shalay madaxda Somalia kula yeesheen Muqdisho

By Guuleed Muuse

Muqdisho (Caasimada Online) – Dowladda Itoobiya ayaa shaacisay in dowladda Soomaaliya ay ka wada-shaqaynayaan howl-galka cusub ee AUSSOM, kadib markii uu shalay magaalada Muqdisho kulan ku dhex-maray labada dhinac.

Kulankaas oo u dhaxeeyay wasiirada difaaca ee Soomaaliya iyo Itoobiya, ayey labada dhinac heshiis uga gaareen arrintaan, sida uu shaaciyay wasiiru-dowlah arrimaha dibadda ee Itoobiya oo kulankaas uga hadlay bartiisa X (ex-Twitter).

“Labada waddan (Soomaaliya iyo Itoobiya) ayaa waxay ku heshiiyeen in ay ka wada shaqeeyaan howlgalka AUSSOM, xoojiyaanna xiriirka laba-geesoodka ah,” ayaa wasiiru-dowlaha ku yiri qoraalka.

Wasiirka difaaca Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur (Jaamac) ayaa isna dhankiisa sheegay in wafdiga Itoobiya oo ay hugaamineysay dhiggiisa Aisha Mohamed, ay ka wada-hadleen sidii labada dal u hormarin lahaayeen iskaashiga dhanka difaaca ee ka dhaxeeya ee labadal dal.

“Iskaashigu waxa uu suuragalin doonaa jawi wax ku ool u noqon kara nabadda iyo barwaaqada gobolka Geeska Afrika,” ayuu wasiir Jaamac ku yiri qoraal uu daabacay bartiisa X.

Dhanka kale, wakaaladda wararka ee dowladda Itoobiya, ayaa waxay sheegtay in wafdigii shalay gaaray magaalada Muqdisho, in ay kulan la qaateen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh, ayna gaarsiiyeen farriin ay uga sideen ra’iisul wasaare Abiy Ahmed, sida ay ka soo xigteen wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaas.

Wakaaladda ayaa intaas ku dartay in labada dhinac ay isku afgarteen in wada-hadaladu ay sii socdaan, iyada oo la filayo in dhawaan saraakiil sar-sare oo ka socda Soomaaliya ay gaaraan magaalada Addis Ababa.

Wasiirka Arimaha Dibadda Soomaaliya, Axmed Macallin Fiqi oo shalay warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in la xaliyey khilaafkii Soomaaliya iyo Itoobiya.

Wasiir Fiqi ayaa sheegay in xalinta khilaafkaas uu ku soo aadey xilli munaasab ah oo Soomaaliya ay xubin ka noqotay golaha guud ee lagu gaaro go’aanada caalamiga ah.

“Khilaafkaas waa la xaliyey, waxaana lagu xaliyey dulqaadka Soomaaliya, lama xanaaqsanaa karo abid, bud la iskama qada karo, diblomaasiyadana inyow kuma jirto, hadii Itoobiya aanaan la fariisa laheyn guushaan Soomaaliya uma soo hoyateen,” ayuu yiri Wasiir Fiqi.

Hadalka Wasiirka ayaa wax weyn ka bedelaya aragtidii dadka Soomaaliyeed ay ka heysteen Itoobiya oo muddooyinkaan aheyd cadowga koowaad ee umadda Soomaaliyeed, waxaana muuqata in wixii ka dambeeyey wada-hadaladii Ankara ay is fahmeen labada dal.

Si kastaba, dowladda Soomaaliya ayaa caddeysay inay diyaar u tahay dib u eegista go’aankii ay ciidamada loo ogolaaday howl-galka cusub ay uga reebtay ciidamada Itoobiya, maadaama wixii ka dambeeyey kulamadii Ankara ay heshiiyeen labada dal.