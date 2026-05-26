Jubaland oo DF ku eedeysay carqaladeyn lagu sameeyay duulimaad…

Kismaayo (Caasimada Online) – Maamulka Jubaland ayaa si adag u cambaareeyay Dowladda Federaalka Soomaaliya kadib markii ay ku eedeysay inay hor istaagtay diyaarad rayid ah oo ay leedahay shirkadda Maandeeq Air, taas oo ka duushay magaalada Kismaayo kuna sii jeeday Dhoobley.
War-saxaafadeed kasoo baxay Wasaaradda Warfaafinta Jubaland ayaa lagu sheegay in diyaaradda oo lambarkeedu yahay 5Y IFY lagu qasbay inay u leexato magaalada Muqdisho ama ay ka degto garoonka diyaaradaha ee Wajeer ee dalka Kenya.
Tallaabadan ayuu maamulka Jubaland ku tilmaamay “mid sharci darro ah” iyo fara-gelin lagu sameeyay duulimaad rayid ah.
Jubaland ayaa sidoo kale sheegtay in tallaabadan ay khatar ku tahay badqabka rakaabka, xorriyadda isu socodka shacabka iyo kalsoonida nidaamka duulimaadyada rayidka ah ee dalka, iyadoo ugu baaqday hay’adaha caalamiga ah ee qaabilsan duulista rayidka inay si dhow ula socdaan arrintan.
“Falkaan wuxu si cad uga hor imaanayaa xeerarka iyo heshiisyada caalamiga ah ee maamulaya duulimaadyada rayidka ah, kuwaas oo dhigaya in aan duulimaadyada shacabaka iyo adeegyda rayidka loo adeegsan dano siyaasadeed ama faragelin aan sharci ahyn,” ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka Jubaland.
Sidoo kale waxaa lagu yiri “Waxaa nasiib darro ah in Dowladda Federaalka ee waqtigeedu dhammaaday ay mar kale hawada Soomaaliya u adeegsanyso aalad siyaasadeed, halkii ay ka ahaan lahayd adeeg qaran oo si siman loogu adeego dhammaan shacabka Soomaaliyeed.”
Hoos ka aqriso war-saxaafadeedka oo dhameystiran:
Dowladda Jubaland waxay si adag u cambaaraynaysaa tallaabada sharci darrada ah ee Dowladda Federaalka ee waqtigeedu dhammaaday ay maanta ku hor istaagtay diyaarada rayidka ah ee Maandeeq Air, lambarkeeduna yahay 5Y IFY, taas oo dad shacab ah ka qaaday magaalada Kismaayo kuna sii jeeday magaalada Dhoobley, laguna qasbay in ay u leexato magaalada Muqdisho ama ay ka degto Garoonka diyaaradaha Wajeer ee dalka Kenya.
Falkaan wuxu si cad uga hor imaanayaa xeerarka iyo heshiisyada caalamiga ah ee maamulaya duulimaadyada rayidka ah, kuwaas oo dhigaya in aan duulimaadyada shacabaka iyo adeegyda rayidka loo adeegsan dano siyaasadeed ama faragelin aan sharci ahyn.
Dowladda Jubaland waxay u aragtaa arrintaan mid khatar ku ah badqabka rakaabka, xorriyadda isu socodka shacabka Soomaaliyeed, iyo kalsoonida guud ee nidaamka duulimaadyada rayidka ah ee dalka.
Waxaa nasiib darro ah in Dowladda Federaalka ee waqtigeedu dhammaaday ay mar kale hawada Soomaaliya u adeegsanyso aalad siyaasadeed, halkii ay ka ahaan lahayd adeeg qaran oo si siman loogu adeego dhammaan shacabka Soomaaliyeed.
Dowladda Jubaland waxay ugu baaqaysaa hay’adaha caalamiga ah ee qaabilsan duulista rayidka ah, gaar ahaan Hay’adda Caalamiga ah ee Duulista Rayidka (ICAO) iyo dhammaan bahda caalamka, in ay si dhow ula socdaan xadgudubyadaan soo noqnoqday ee ka dhanka ah duulimaadyada rayidka ah iyo xorriyadda socdaalka shacabka.
Ugu dambayn, dowladda Jubaland waxay caddeynaysaa in aan la aqbali karin in shacabka Soomaaliyeed lagu cadaadiyo go’aamo siyaasadeed oo halis gelin kara badqabkooda iyo xuquuqdooda aasaasiga ah.
DHAMMAAAD.