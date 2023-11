Khasaaraha dhimashada ee ka dhashay fatahaadaha oo sii kordhay

By Jamaal Maxamed

Muqdisho (Caasimada Online) – Waxaa marba marka ka dambeysa sii kordheysa xaaladda adag ee ka dhalatay roobabka daadadka wata iyo fatahaadaha ku dhuftay gudaha dalka, kuwaas oo sababay khasaare isugu jiro dhimasho, dhaawac, burbur hantiyeed iyo barakac.

Hay’adda SoMDA oo warbixin cusub kasoo saartay xaaladdii ugu dambeysay ayaa shaaca ka qaaday inay sii kordheyso dhibaatada ka dhalatay fatahaadaha ku dhuftay dalka.

Mas’uul sare oo u hadlay SoDAMA ayaa sheegay in daadadka iyo fatahaadaha is wata ay saameeyeen in ka badan hal milyan oo qof, ayna ku barakaceen illa 600 oo kun oo qof.

“Roobabkan iyo fatahaadaha runtii waxa ay gaysteen saameyn aad u xoog badan in ka badan hal milyan oo qof ayuu sameeyay, waxaa ku barakacay illaa 600 oo kun oo qof” ayuu yiri.

Sidoo kale wuxuu xaqiijiyay in haatan ay sii korortay dhimashada, ayna gaartay illaa 42 qof oo siyaabo kala duwan ugu kala geeriyooday Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo HirShabelle.

“Xogta aan heleyno ee ugu dambeysay ee dhimashada waxa ay gaareysaa 42 qof oo u badan Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo HirShabelle” ayuu hadalkiisa sii raaciyay.

Waxaa kale oo uu ka warbixiyay gurmadka ay waddo dowladda federaalka, wuxuuna sheegay in illaa 28 doomood ay gaarsiiyeen degmooyinka ugu daran, si shacabka loogu badbaadiyo, maadaama ay ku go’doonsan yihiin meelaha ay ku dhufatatay fatahaadda.

“Hay’adda Maareynta Musiibooyinka ee SoDMA, ayada oo kaashaneysa saaxibadeeda caalamiga ah iyo hay’adaha ka shaqeeya Soomaaliya, waxaanu gaynay illaa 28 doomood oo aanu gaynay 7 degmo oo ka tirsan Jubbaland, qaasatan gobolka Gedo iyo HirShabelle, gaar ahaan magaalooyinka Jowhar iyo Beledweyne” ayuu mar kale yiri mas’uulkan.

Ugu dambeyn wuxuu hoosta ka xariiqay in magaalada Baydhabo iyo deegaano kale oo laga soo wariyay xaalado daran ay u direen diyaarado sida gurmad, si dadka loogu qaybiyo.